Ракетно-артиллерийскому кораблю «Сарыарка» – 10 лет

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В 2015 году на заводе «Зенит» в Уральске был построен и передан в эксплуатацию Военно-морским силам Казахстана ракетно-артиллерийский корабль «Сарыарка»

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

Оснащение современным вооружением и системой навигации позволяет одному из флагманов Военно-морских сил успешно решать задачи по защите акватории казахстанского сектора Каспийского моря.

–Технологические возможности корабля «Сарыарка» и высокий уровень подготовки личного состава – важнейшие составляющие успешной деятельности. Экипаж корабля участвовал в учениях, проводимых как на территории Казахстана, так и за его пределами, был неоднократным призером Армейских международных игр, – напомнил командир ракетно-артиллерийского корабля «Сарыарка» капитан 3 ранга Дамир Матаев.

На борту корабля прошли подготовку сотни военнослужащих, внесших значительный вклад в развитие Военно-морских сил РК. Создание ракетно-артиллерийского корабля «Сарыарка» стало частью масштабной программы по укреплению обороноспособности страны.

Высокий уровень профессионализма и самоотверженное служение военных моряков обеспечивают воинскому коллективу статус одного из лучших в составе дивизиона разнородных кораблей.

#Казахстан #корабль #ВМС #МО

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