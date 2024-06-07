Полиция прокомментировала информацию о ножевом ранении беременной женщины

В СМИ распространилась информация о том, что беременная жительница Шымкента ранена ножом в живот

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Корреспондент Kazpravda.kz обратился в ДП Шымкента за комментарием

В полиции ответили, что в настоящее время по указанному происшествию обстоятельства устанавливаются.

«Со слов женщины, травму она получила в результате несчастного случая при выполнении домашних дел и конфликта в семье не было. По данному факту проводится проверка», – сообщили в городском департаменте полиции.

ДП предупреждает, что за распространение ложной информации предусмотрена административная и уголовная ответственность.