Полиция прокомментировала информацию о ножевом ранении беременной женщины
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В СМИ распространилась информация о том, что беременная жительница Шымкента ранена ножом в живот
Корреспондент Kazpravda.kz обратился в ДП Шымкента за комментарием
В полиции ответили, что в настоящее время по указанному происшествию обстоятельства устанавливаются.
«Со слов женщины, травму она получила в результате несчастного случая при выполнении домашних дел и конфликта в семье не было. По данному факту проводится проверка», – сообщили в городском департаменте полиции.
ДП предупреждает, что за распространение ложной информации предусмотрена административная и уголовная ответственность.