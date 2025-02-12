Раннее выявление – ключ к спасению

Здравоохранение
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Асель Муканова
редактор отдела информации и права

В Национальном научном онкологическом центре прошел день открытых дверей

фото предоставлено пресс-службой ННОЦ

Мероприятие было приурочено ко Всемирному дню борьбы против рака. В рамках дня открытых дверей горожане, в том числе и журналисты, смогли пройти осмотр врачей-онкологов ННОЦ и диаг­ностические обследования. А на брифинге для представителей СМИ особое внимание было уделено важности раннего выявления рака, уникальным инновационным методам диагностики и лечения.

– Всемирный день борьбы против рака отмечается ежегодно 4 февраля. Это глобальная инициатива, направленная на повышение осведомленности о заболевании, поддержку больных и продвижение мер профилактики. Наш национальный центр – ведущая научно-практическая медицинская организация по онкологии и онкогематологии с академическим триединством клинической практики, образования и науки, – отметил в своем выступлении председатель правления ННОЦ Жандос Буркитбаев.

Центр был создан по поручению Главы государства, и одной из главных стоящих перед ним задач является модернизирование онкологической службы Казахстана.

– Медицинское сообщест­во онкологов ждет от нас инициативы, а именно – принятия мер для дальнейшего развития здравоохранения, – подчеркнул Жандос ­Буркитбаев.

За последние 20 лет заболеваемость раком в Казах­стане увеличилась на 29,4%. В 2024 году на учете состояло более 231 тыс. онкологи­ческих пациентов. Их количество увеличивается как за счет впервые выявленных случаев (около 40 тыс. ежегодно), так и за счет пациентов, которые живут с этим диагнозом в течение нескольких лет, то есть увеличивается их общая выживаемость.

Наиболее распространенными в стране являются рак молочной железы, колоректальный рак, рак легкого и желудка. При этом смерт­ность от онкопатологии в последние годы имеет тенденцию к снижению. Если в 2014 году от рака погибло более 15 тыс., то сегодня этот показатель снизился до 12 тыс., что говорит об определенных успехах нашей медицины.

Спикер добавил, что всего в стране насчитывается 15 онкоцентров и пять отделений в многопрофильных больницах, и к дальнейшей координации онкологи­ческой помощи в стране можно прийти через реформирование структуры онкологической службы, разработку нормативных актов и мониторинг деятельности регионов.

В столичном центре проводятся все виды современного комплексного лечения, ежегодно здесь получают квалифицированную медицинскую помощь более 10 тыс. пациентов, применяется радионуклидная, протонная, химио-таргетная и лучевая терапии. Кроме того, ННОЦ – единственное учреждение, где проводится трансплантация костного мозга взрослого человека.

– Мы также являемся одним из лидеров по транс­плантации почек и печени. Основная масса трансплантаций проводится в нашем центре, – рассказал Жандос Буркитбаев.

Как известно, ранняя диагностика – ключ к спасению жизней. Многие виды рака на ранних стадиях успешно поддаются лечению, но из-за несвоевременной диаг­ностики пациенты часто обращаются за помощью слишком поздно.

Онкологи говорят, что до половины случаев болезнь можно предотвратить, в том числе за счет скрининга. На 2025 год на скрининговые программы выделено 19 млрд тенге. В Казахстане есть проф­осмотр на раннюю диагностику рака шейки матки, молочной железы и колоректального рака. Первый проводится каждые четыре года и охватывает женщин в возрасте от 30 до 70 лет. Второй охватывает женщин от 40 до 70 лет и проводится каждые два года. С такой же периодичностью проводится скрининг колоректального рака для мужчин и женщин от 50 до 70 лет.

Заместитель председателя правления по стратегическому развитию, науке и образовательной деятельности ННОЦ Оксана Шатковская призвала казахстанцев не пренебрегать скринингом.

– У нас есть несколько стереотипов, стигм, что, во-первых, это совершенно не нужно, ничего не даст, что это очень долго и нужно специаль­ное время. Я хочу сказать, что это в корне неправильно. Потому что сама процедура скрининга – взятие мазка на онкоцитологию, проведение маммографии или FOB-теста на наличие скрытой крови в кале – технически занимает небольшой промежуток времени. Практически все поликлиники работают в субботу. Законодательством также установлено, что работодатель должен предоставить свободный день для того, чтобы работник прошел скрининг. Можно прийти в поликлинику по месту прикрепления, и вам объяснят, как и где пройти скрининг, причем совершенно бесплатно, – добавила она.

По итогам мероприятия участники подчеркнули необходимость активного информирования населения о рисках развития онкологических заболеваний и современных возможностях лечения. Также были представлены новые инициативы и программы по поддержке пациентов.

#онкология #диагностика #ННОЦ #день открытых дверей

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