Раньше только мечтали Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актобе

Построена школа в течение года компанией «Алихан-Ойл-3». Общая площадь объекта составляет 4 468,4 кв. м. Здесь оборудованы борцовский зал с двумя матами и тренажерный – для индивидуальной силовой подготовки. В этих залах в течение дня теперь смогут заниматься 10 групп с общим охватом более 200 детей. О таких условиях в старой школе, располагавшейся в приспособленном подвальном помещении, можно было только мечтать. Для учебно-тренировочных занятий по бадминтону, баскетболу, волейболу, теннису также имеется специальный игровой зал общей площадью 612 кв. м. Есть в спортшколе сауна и бассейн. С вводом объекта, как отмечает тренерский состав, качество подготовки спортсменов, безусловно, станет выше.



