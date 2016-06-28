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​Раритеты – в Национальный музей

Любовь ДОБРОТА, Шымкент

Южане оказались щедрыми на подарки. В холле Южно-Казахстанской областной филармонии им. Ш. Калдаякова развернулась целая экспозиция. Музыкальные инструменты, картины, национальные костюмы, книги и рукописи – это неполный список того, что жители региона решили передать на хранение в главный музей страны. Бесценные подарки принимал непосредственно руководитель Национального музея РК Дархан Мынбай, отметивший, что юг и его жители всегда отличались трепетным отношением к старинным вещам. Многие бережно хранят семейные реликвии, которые передаются из поколения в поколение.

В акции приняли участие потомки и близкие родственники известных в стране личностей, таких как Шамши Калдаяков, Файзулла Урмизов, Сабыр Рахымов, Асылхан Оспанулы, Керимбек Сыздыков, Мухтархан Дильдабеков, Бекзат Саттарханов и других. Все они принесли в дар Национальному музею ценные экспонаты, знакомство с которыми будет интересно всем жителям страны.

Сеилхан Саттарханов, отец олимпийского чемпиона Бекзата Саттарханова, признается, что вещей сына осталось не так много. Он их щедро дарил друзьям и близким после победы в Сиднее. Но все же семья сочла нужным передать на хранение перчатки спортсмена, кроссовки, копии олимпийских медалей. Оригиналы, как и другие вещи, хранятся в специально отведенной под домашний музей комнате. Родители Бекзата надеются, что когда-нибудь появится специальный музей, посвященный его спортивному пути.

В рамках акции в дар Национальному музею были переданы работы талантливых художников и скульпторов области. Среди имен – Нурлан Шилибаев, Болатбек Беисбеков, Куляш Айдарбекова, Айнабек Оспанов, Батухан Байменов, Абдуахат Муратбаев, Султан Иляев, Арайлым Беисбек, Мадина Ахметова. В числе подарков также коллекция, насчитывающая почти три десятка старинных музыкальных инструментов. Их всю жизнь собирал деятель культуры Казахстана М. Жаркинбеков. Экспозиции Национального музея РК пополнят и артефакты, найденные во время работы археологической экспедиции в Туркестане. В общей сложности фонды музея после проведения акции в Южном Казахстане стали богаче почти на 300 экспонатов.

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