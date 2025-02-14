Распоряжение Главы государства об освобождении от должности

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Об освобождении от должности

Распоряжением Главы государства Акчулаков Болат Уралович освобожден от должности советника Президента Республики Казахстан.

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