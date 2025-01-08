Расширен список граждан, за которыми установлен контроль мобильных переводов

О нововведениях в области мобильных переводов рассказали в КГД, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Комитете государственных доходов напомнили, что критерием является получение одним физлицом в течение каждого из трех последовательных календарных месяцев от ста и более разных лиц денег на банковский счет, не предназначенный для осуществления предпринимательской деятельности.

С 2025 года информация от банков предоставляется по ИП, руководителям юридических лиц и их супругам по итогам 2024 года.

«Данная мера нацелена на выявление сокрытых доходов и незарегистрированных предпринимателей, так как многие получают оплату за товар, работы и услуги посредством мобильных переводов на личные счета, не предназначенные для предпринимательской деятельности», - отметили в налоговой службе.

Кроме того, вносятся изменения в действующий критерий для физлиц, имеющих право не регистрироваться в качестве ИП.

Предлагается установить следующий критерий, согласно которому одно физлицо получает деньги на банковский счет от 100 и более разных лиц ежемесячно в течение трех последующих месяцев, общая сумма которых превышает 3-кратный размер минимальной заработной платы (по состоянию на 1 января 2024 года 255 000 тенге).