Первому в городе классу юных полицейских присвоили имя погибшего при исполнении служебных обязанностей участкового Талгата Китаппаева. Сотруднику было всего 33, когда его жизнь трагически оборвалась в 1998 году в ходе проведения оперативно-розыскных­ мероприятий в таежной местности на реке Черная Уба. Как подчерк­нули в областном департаменте полиции, капитан милиции до последнего оставался верным присяге.

Класс «Жас сақшы» был открыт по настоятельным просьбам родителей на базе школы № 12. В него зачислили десятерых семиклассников, которым теперь предстоят усиленная физическая и начальная военная подготовка, изучение основ первой медицинской помощи, права, истории страны, а также истории правоохранительных органов. Для ребят приготовили специальную форменную одеж­ду по образцу полицейской, а учебный кабинет оснастили тематическими стендами и оборудованием.

«Задача кадетского класса – воспитание дисциплины, уважения к закону, патриотизма, – отметили в департаменте. – Возможно, обучение поможет школьникам в будущем сделать осознанный выбор профессии».

Всего по области открыто уже почти два десятка классов юных полицейских «Жас сақшы». Как подчеркнули в департаменте, несмотря на то что занятия в формате кадетов налажены прак­тически во всех городах и районных центрах, от родителей продолжают поступать просьбы о новых классах. Такое обучение помогает детям расти патриотами, быть дисциплинированными и собранными.