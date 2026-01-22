Расширяется сеть кадетских классов Общество 28 января 2026 г. 1:00 6 Галина Вологодская собственный корреспондент по ВКО На востоке страны к братству кадетов «Жас сақшы» присоединился Риддер. фото ДП ВКО Первому в городе классу юных полицейских присвоили имя погибшего при исполнении служебных обязанностей участкового Талгата Китаппаева. Сотруднику было всего 33, когда его жизнь трагически оборвалась в 1998 году в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в таежной местности на реке Черная Уба. Как подчеркнули в областном департаменте полиции, капитан милиции до последнего оставался верным присяге. Класс «Жас сақшы» был открыт по настоятельным просьбам родителей на базе школы № 12. В него зачислили десятерых семиклассников, которым теперь предстоят усиленная физическая и начальная военная подготовка, изучение основ первой медицинской помощи, права, истории страны, а также истории правоохранительных органов. Для ребят приготовили специальную форменную одежду по образцу полицейской, а учебный кабинет оснастили тематическими стендами и оборудованием. «Задача кадетского класса – воспитание дисциплины, уважения к закону, патриотизма, – отметили в департаменте. – Возможно, обучение поможет школьникам в будущем сделать осознанный выбор профессии». Всего по области открыто уже почти два десятка классов юных полицейских «Жас сақшы». Как подчеркнули в департаменте, несмотря на то что занятия в формате кадетов налажены практически во всех городах и районных центрах, от родителей продолжают поступать просьбы о новых классах. Такое обучение помогает детям расти патриотами, быть дисциплинированными и собранными. #Риддер #кадеты #Жас сақшы