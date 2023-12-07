Расширяя доступ к знаниям Литература 7 декабря 2023 г. 4:00 1000 Лилия Сыздыкова Мировые книги-бестселлеры о блокчейне и криптовалютах, изданные на казахском языке, переданы в городские и районные библиотеки страны. фото Ерлана Омара Учредитель общественного фонда Altyn Qyran Foundation Исламбек Салжанов передал 8 тыс. книг об инновационных технологиях во все городские и районные библиотеки страны. Меценат объявил об этом на встрече со студентами в Астане. В ходе встречи Исламбек Салжанов подчеркнул актуальность казахского языка в образовании и заявил, что издание книг на нем – важнейшая задача. – Мы, общественный фонд Altyn Qyran, Казахстанская ассоциация блокчейн-технологий и дата-центров, совместно с международным обществом «Қазақ тілі», а также Национальной академической библиотекой РК и АО «Казпочта» хотим сообщить вам радостную новость: четыре мировых бестселлера о новых технологиях на казахском языке отправляются на книжные полки городских и районных библиотек страны, – сообщил Исламбек Салжанов. Книги, которыми пополнятся библиотеки, – «Блокчейн технологиясы» («Технология блокчейн»), «Ақшаның қысқаша тарихы» («Краткая история денег»), «Криптовалюта дəуірі» («Эпоха криптовалют») и «Шындық машинасы» («Машина правды»). Эти топовые мировые бестселлеры наиболее полно, доступно и интересно рассказывают о том, что такое технологии блокчейн, криптоиндустрия, Web3 и куда движется технологический прогресс. Помимо библиотек, книги также доступны в онлайн-формате на официальном сайте Altyn Qyran Foundation – aqf.kz. – Мы живем в быстро меняющееся время. Нам всем надо осваивать новые технологии – блокчейн, искусственный интеллект, интернет вещей, дополненная виртуальная реальность и другие. А в перспективе – привнести в них что-то свое. Данные технологии все еще находятся на стадии развития. И нам, казахстанцам, в первую очередь молодежи, нужно быть в авангарде соответствующих процессов. Доставляя книги во все 168 районных библиотек страны, мы предоставляем сельской молодежи Казахстана доступ к мировым инновационным знаниям. Онлайн-доступ к этим книгам дает возможность узнать больше про технологии практически каждому казахстанцу, – обратился меценат к молодежи. Председатель правления Ассоциации блокчейн-технологий и дата-центров Даурен Карашев на встрече рассказал студентам об основах блокчейна, криптоиндустрии и Web3. Он особо подчеркнул, что блокчейн оказывает значительное влияние на цифровое развитие. Эта технология используется для создания децентрализованных проектов, улучшения финансовой инклюзивности и повышения прозрачности в различных областях, таких как образование, госуправление, энергетика, логистика, здравоохранение и других. Участие во встрече со студентами также приняли президент международного общества «Қазақ тілі» Рауан Кенжеханулы, председатель правления АО «Казпочта» Асель Жанасова, директор Национальной академической библиотеки Газиза Нургалиева. #книги #государственный язык #библиотеки #перевод #Altyn Qyran