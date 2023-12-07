Расширяя доступ к знаниям

Литература
1000
Лилия Сыздыкова

Мировые книги-бестселлеры о блокчейне и криптовалютах, изданные на казахском языке, переданы в городские и районные библиотеки страны.

фото Ерлана Омара

Учредитель общественного фонда Altyn Qyran Foundation Исламбек Салжанов передал 8 тыс. книг об инновационных технологиях во все городские и районные библиотеки страны. Меценат объявил об этом на встрече со студентами в Астане.

В ходе встречи Исламбек Салжанов подчеркнул актуальность казахского языка в образовании и заявил, что издание книг на нем – важнейшая задача.

– Мы, общественный фонд Altyn Qyran, Казахстанская ассоциация блокчейн-технологий и дата-центров, совместно с меж­дународным обществом «Қазақ тілі», а также Национальной академической библиотекой РК и АО «Казпочта» хотим сообщить вам радостную новость: четыре мировых бестселлера о новых технологиях на казахском языке отправляются на книжные полки городских и районных библиотек страны, – сообщил Исламбек Салжанов.

Книги, которыми пополнятся библиотеки, – «Блокчейн технологиясы» («Технология блокчейн»), «Ақшаның қысқаша тарихы» («Краткая история денег»), «Криптовалюта дəуірі» («Эпоха криптовалют») и «Шындық машинасы» («Машина правды»). Эти топовые мировые бестселлеры наиболее полно, доступно и интересно рассказывают о том, что такое технологии блокчейн, криптоиндустрия, Web3 и куда движется технологический прогресс.

Помимо библиотек, книги также доступны в онлайн-формате на официальном сайте Altyn Qyran Foundation – aqf.kz.

– Мы живем в быстро меняю­щееся время. Нам всем надо осваи­вать новые технологии – блокчейн, искусственный интеллект, интернет вещей, дополненная виртуальная реальность и другие. А в перспективе – привнести в них что-то свое. Данные технологии все еще находятся на стадии развития. И нам, казахстанцам, в первую очередь молодежи, нужно быть в авангарде соответствующих процессов. Доставляя книги во все 168 районных библиотек страны, мы предоставляем сельской молодежи Казахстана доступ к мировым инновационным знаниям. Онлайн-доступ к этим книгам дает возможность узнать больше про технологии практически каждому казахстанцу, – обратился меценат к молодежи.

Председатель правления Ассоциации блокчейн-технологий и дата-центров Даурен Карашев на встрече рассказал студентам об основах блокчейна, криптоиндустрии и Web3.

Он особо подчеркнул, что блокчейн оказывает значительное влияние на цифровое развитие. Эта технология используется для создания децентрализованных проектов, улучшения финансовой инклюзивности и повышения прозрачности в различных областях, таких как образование, госуп­равление, энергетика, логистика, здравоохранение и других.

Участие во встрече со студентами также приняли президент международного общества «Қазақ тілі» Рауан Кенжехан­улы, председатель правления АО «Казпочта» Асель Жанасова, директор Национальной академической библиотеки Газиза Нургалиева.

#книги #государственный язык #библиотеки #перевод #Altyn Qyran

Популярное

Все
Судебная система в контексте реформ
Сыграем против Криштиану?
Ушел в Интернет. Будет не скоро
Уютная зимовка, теплый қоржын-үй
Розовые розы и «Тойoта-Королла»
Ставка на своих воспитанников
Фестивальное движение: зачем и для кого?
Бауыржан Ракишев: для нас важен каждый стук сердца
Спешат на помощь
Учим играючи
Методом языкового погружения
Ученые-археологи из Казахстана и России доказывают, что Великий шелковый путь лежал через Мангистау
Что мы можем сделать для страны?
Решен часто поднимаемый инвесторами вопрос – Смаилов
4 км шли по следам обуви грабителя полицейские ЗКО
Предел на право
Школьного учителя обвинили в развращении двух учеников в Кызылорде
О новом инвесторе "АрселорМиттал Темиртау" рассказал Шарлапаев
Мужчина напал на девочку в Семее – в полиции рассказали подробности инцидента
Выпускница стипендии «Болашак» преподает в сельской глубинке
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни
Задержан арендатор сгоревшего в Алматы хостела
Бывшему высокопоставленному полицейскому заменили штраф на заключение в Актюбинской области
Когда начисляется штраф должникам за проезд по платным дорогам
За хулиганство со стрельбой в многоэтажке дали реальный срок жителю ВКО
Казахстан открыл небо для зарубежных авиакомпаний
Транссексуала-иностранца выявили в притоне в Атырау
У ФК "Актобе" новый тренер
Tesla начала продажи пикапа Cybertruck
70-летняя женщина родила двойню и осталась одна
Президент принял участие в церемонии подписания ряда соглашений
Токаев провел переговоры с министром инвестиций ОАЭ
Двое казахстанцев сыграют в основной сетке юниорского Aus Open
Черных старателей с золотом на 130 млн тенге задержали в Степногорске
ЦАХАЛ подтвердил гибель пятерых заложников в плену ХАМАС
Уроки психологии. О чувстве собственного достоинства
Гол Тагыбергена признан лучшим в отборочном цикле Евро-2024
Состоялась жеребьевка группового этапа Euro-2024
Построить ветроэлектростанцию в области Жетысу хотят Казахстан и ОАЭ
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
«Сначала шахматы, а потом азбука»
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Токаев направил поздравительную телеграмму главе Польши
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»
Токаев выступил на первом саммите СПЕКА
Фейковое интервью Нурлана Коянбаева распространяют мошенники
VIIІ республиканский чемпионат "Worldskills Kazakhstan 2023" проходит в Астане
В Минобороны прокомментировали сообщения о поставке вооружения в Армению

Читайте также

Вышли в свет мемуары Нурсултана Назарбаева
Я ехал к вам...
Создана электронная библиотека "Просветители Великой степи"
Алихан Смаилов возложил цветы к памятнику Абаю Кунанбаеву в…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]