Расширяя доступ к знаниям

Учредитель общественного фонда Altyn Qyran Foundation Исламбек Салжанов передал 8 тыс. книг об инновационных технологиях во все городские и районные библиотеки страны. Меценат объявил об этом на встрече со студентами в Астане.

В ходе встречи Исламбек Салжанов подчеркнул актуальность казахского языка в образовании и заявил, что издание книг на нем – важнейшая задача.

– Мы, общественный фонд Altyn Qyran, Казахстанская ассоциация блокчейн-технологий и дата-центров, совместно с меж­дународным обществом «Қазақ тілі», а также Национальной академической библиотекой РК и АО «Казпочта» хотим сообщить вам радостную новость: четыре мировых бестселлера о новых технологиях на казахском языке отправляются на книжные полки городских и районных библиотек страны, – сообщил Исламбек Салжанов.

Книги, которыми пополнятся библиотеки, – «Блокчейн технологиясы» («Технология блокчейн»), «Ақшаның қысқаша тарихы» («Краткая история денег»), «Криптовалюта дəуірі» («Эпоха криптовалют») и «Шындық машинасы» («Машина правды»). Эти топовые мировые бестселлеры наиболее полно, доступно и интересно рассказывают о том, что такое технологии блокчейн, криптоиндустрия, Web3 и куда движется технологический прогресс.

Помимо библиотек, книги также доступны в онлайн-формате на официальном сайте Altyn Qyran Foundation – aqf.kz.

– Мы живем в быстро меняю­щееся время. Нам всем надо осваи­вать новые технологии – блокчейн, искусственный интеллект, интернет вещей, дополненная виртуальная реальность и другие. А в перспективе – привнести в них что-то свое. Данные технологии все еще находятся на стадии развития. И нам, казахстанцам, в первую очередь молодежи, нужно быть в авангарде соответствующих процессов. Доставляя книги во все 168 районных библиотек страны, мы предоставляем сельской молодежи Казахстана доступ к мировым инновационным знаниям. Онлайн-доступ к этим книгам дает возможность узнать больше про технологии практически каждому казахстанцу, – обратился меценат к молодежи.

Председатель правления Ассоциации блокчейн-технологий и дата-центров Даурен Карашев на встрече рассказал студентам об основах блокчейна, криптоиндустрии и Web3.

Он особо подчеркнул, что блокчейн оказывает значительное влияние на цифровое развитие. Эта технология используется для создания децентрализованных проектов, улучшения финансовой инклюзивности и повышения прозрачности в различных областях, таких как образование, госуп­равление, энергетика, логистика, здравоохранение и других.

Участие во встрече со студентами также приняли президент международного общества «Қазақ тілі» Рауан Кенжехан­улы, председатель правления АО «Казпочта» Асель Жанасова, директор Национальной академической библиотеки Газиза Нургалиева.