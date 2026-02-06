фото предоставлено музеем

Неслучайно лозунг «Караганде – образцовый порядок, высокую культуру» венчает высотку, расположенную рядом с Музеем изобразительного искусства. Для его сотрудников он стал миссией. Они, устраивая выставки, мастер-классы, встречи с творческими людьми, просвещают народ и развивают эстетический вкус. Особое внимание уделяют молодежи, которая является целевой аудиторией проекта «Музейные уроки». Это не скучные лекции, а занимательные рассказы с презентацией картин и скульптур. В запасниках областного музея их более 11 тысяч: от маленьких карандашных набросков до масштабных живописных полотен.

– Наши «Музейные уроки» пользуются популярностью у школьников и студентов колледжей, – отмечает научный сотрудник Карагандинского областного музея изобразительного искусства Айгуль Омарова. – От выставок они отличаются компактностью, камерностью и подбором экспонатов по тематике. Наши сотрудники проводят информационные занятия с применением интерактивных методов. Часто мы затрагиваем краеведческие аспекты, о которых нужно знать подрастающему поколению.

Скоро Карагандинская область будет отмечать 95-летие со дня своего образования. Сотрудники музея уже готовят материал, который представят публике к этой памятной дате. Надо сказать, что февраль они традиционно связывают с краеведческой тематикой. К примеру, два года назад в это время проводили урок под названием «Караганда – монументальный центр Сарыарки». На нем школьники узнали, что город хоть и имеет типовую застройку, но при этом у него есть художественные особенности в виде памятников, барельефов и мозаик.

Пожалуй, самое известное мозаичное панно называется «Хозяе­ва земли». Оно украшает фасады зданий департамента геологии и Дома союзов, которые представляют собой единый архитектурный ансамбль. Автор мозаики – московская художница Клавдия Тутеволь. Она более 60 лет назад создала из разноцветных кусочков смальты образы людей рабочих профессий: шахтера, металлурга, строителя, геолога. Это панно считается одной из достопримечательностей Караганды.

Кстати, о людях труда. Им в 2025 году было посвящено много «Музейных уроков». На них приг­лашали шахтера, металлурга, столяра, спасателя, которые рассказывали школьникам об особенностях своей профессии. А дополнением служили картины из фондов музея. В частности, был представлен портрет Героя Социа­листического Труда, инициатора стахановского движения Башира Нурмагамбетова, принадлежащий кисти казахстанского художника Раимкула Есиркеева. Он изобразил шахтера в спецовке, в каске и с лампой, будто тот только что вышел из забоя. Мастер сделал световой акцент на лице своего героя, подчеркнув тем самым его мужественность и гордость за свой труд.

Другая картина, представленная на «Музейном уроке», называется «Шахтерки Караганды». Ее в технике масляной живописи создал художник Сейтмахан Калмаханов. Его героини тепло одеты и укутаны в платки, чтобы защититься от холода и угольной пыли. У них в руках рабочие инструменты, а на лице – усталость. Одна горнячка с тревогой читает солдатское письмо-треугольник. Остальные разделяют ее волнение и надеются, что скоро наступит мирная жизнь. Полотно «Шахтерки Караганды» посвящено трудовому подвигу женщин, которые в годы Великой Отечественной войны вместо своих мужей были вынуждены добывать уголь для фронта.

– В XX веке основным художест­венным направлением являлся соцреализм. Производственная тематика была центральной: мас­тера кисти и зодчие воспевали человека труда. И сейчас эта тема становится актуальной, – отмечает научный сотрудник музея Кайрат Блялов. – Поэтому на «Музейных уроках» мы с помощью предметов искусства формируем у молодежи уважение к труду, расширяем кругозор и, возможно, помогаем с выбором будущей профессии.

Темы своих просветительских занятий музейщики связывают и с государственными праздниками, и с памятными датами, и с юбилеями знаменитых людей. А еще они не забывают знакомить подрастающее поколение с теми мастерами, которые жили и творили в Казахстане. К примеру, научный сотрудник Айгуль Омарова специализируется на наследии репрессированных художников. Недавно она провела встречу, посвященную творчеству Александра Чижевского. В 40-е годы XX века он, как «враг народа», отбывал наказание в Карлаге.

– Мы знаем Чижевского как ученого, но он был еще и художником – пейзажистом, акварелистом, – рассказывает Айгуль Омарова. – У нас хранятся его оригинальные работы, все они маленького размера. В лагере не хватало материала для творчества. Александр Леонидович в основном изображал природу – иногда по памяти, иногда подключал фантазию. Примерно треть пейзажей у него занимают небо и облака. Оно и понятно: ученого интересовало все, что связано с космосом.

К сожалению, сегодня в школьной программе нет ни уроков, ни даже факультатива по мировой художественной культуре. Образованный человек должен знать как минимум, кто создал «Джоконду», в каком стиле писал Пабло Пикассо и что «Ночной дозор» – это не фантастический фильм, а знаменитая картина Рембрандта. Вот карагандинские музейщики по мере своих возможностей и пытаются расширить культурологический кругозор юных жителей региона.