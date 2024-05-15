Расследование по факту изнасилования малолетней в Актобе взято на особый контроль

Следственные мероприятия проводятся с участием процессуального прокурора, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП Актюбинской области

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Напомним, в Казнете распространилось видео с заявлением женщины о том, что ее трехлетнюю дочь изнасиловал дядя, когда та находилась у родственников отца. По данному факту полиция сообщила, что подозреваемый установлен.

По информации ДП, 14 мая в медучреждение обратилась жительница области о проведении осмотра 3-х летнего ребенка на наличие следов сексуального насилия.

По данному обращению зарегистрировано уголовное дело, в рамках которого назначены и проведены необходимые экспертизы.

«По предварительным данным судмедэксперта, телесных повреждений в области половых органов у малолетнего не имеется. Вместе с тем, уголовное дело принято к производству следственного управления ДП», – рассказали в полиции.

Проводится тщательная проверка всех обстоятельств. Все следственные мероприятия проводятся с участием процессуального прокурора. Расследование находится на особом контроле начальника департамента полиции.