Расстались с миллионами

Под видом представителей силовых структур аферисты развернули целую «спец­операцию» по отъему денег и имущества у Ольги и Сергея Кременцовых.

Все началось 30 января. Со слов Сергея Семеновича, ему позвонили якобы из горэлект­росети. Женский голос сообщил, что коммунальное предприятие меняет жителям города электросчет­чики.

– Завтра к вам в течение для приедет электрик Азамат и все сделает. Но для этого необходима постановка в электронную очередь. Сейчас вам придет сообщение с номером очереди, необходимо будет назвать этот номер, – сообщили главе семейства.

Сообщение на телефон пришло моментально, и звонившая попросила сразу же продиктовать цифры, что пенсионер и сделал. Затем она велела ждать завт­ра элект­рика и положила трубку. А через полчаса Кременцову вновь позвонили, на этот раз якобы из ЦОНа, и спросили, не называл ли он кому-нибудь код из SMS.

– Я рассказал про звонок, – рассказывает Сергей Семенович. – Мне посоветовали срочно написать электронное заявление на ведение следственных действий, потому что мои деньги якобы пытаются снять с депозитов, и соединили с «сотрудником службы безопасности Нацио­нального банка» Андреем Александровичем Романовым.

Пенсионер был в недоумении. Но тут все так завертелось! Ему позвонил некий Владимир Александрович Калугин, представился следователем департамента полиции и сказал, что нужно следовать инструкциям Романова, но его, Калугина, держать в курсе дела. Еще он сообщил, что силовыми структурами проводится специальная операция по банкам и ЦОНам по выявлению сотрудников, замешанных в передаче конфиденциальной информации мошенникам.

– То же самое я услышал и от Романова, – подчеркивает Сергей Кременцов. – И перевел деньги со своего депозита на указанный мне этими людьми счет. В ответ пришло сообщение, что мои деньги хранятся в специальной ячейке одного из банков до конца спецоперации.

Но и на этом мошенники не остановились. «Следователь» Калугин, вновь позвонив, сообщил, что от имени Кременцова подали заявки на кредит в двух банках: в одном – на миллион тенге, в другом – на два миллиона, и что в этом замешаны работники банков и их нельзя спугнуть.

– Я оформил кредит на два миллиона тенге и траншами по 500 тысяч переслал на счета, которые мне указали. Один раз у меня возникли сомнения, правильно ли я делаю, – с ужасом вспоминает Сергей Семенович. – Но «следователь» посредством видеозвонка предстал передо мной в форме майора полиции в служебном кабинете. И мои сомнения улетучились.

Далее начался и вовсе полный трэш. Сергея Семеновича убедили, что надо обезо­пасить деньги его жены. Тогда Ольга Николаевна сняла свои накопления и тоже отправила их траншами на указанные «офицерами» счета. А позже туда же отправила деньги, взятые в кредит. Кстати, пенсионеры каждый раз получали фото бумаг, в которых говорилось, что взятые кредиты тут же гасятся, а деньги с депозитов лежат в ячейке.

– Тут они снова позвонили и сообщили, что наш дом кем-то выставлен на продажу, – продолжает рассказ Сергей Кременцов. – И чтобы дом действительно не ушел в чужие руки, нужно срочно самим выставить его на продажу. Нашими уже пос­тоянными собеседниками говорилось, что требуется провести фиктивный процесс продажи с их людьми, и при этом поменять кадастровый номер дома. После чего якобы от Национального банка из Астаны приедет юрист и все нам возвратит. И никто из участников сделки не должен знать, что она фиктивная.

Супруги обратились к знакомому риэлтору. Чтобы дом ушел быстро, цену на него максимально снизили. Покупатель нашелся сразу. Дом был продан за 9,5 млн тенге, которые, как и раньше, супруги пересылали траншами на представленные им счета. На следующий день, 20 февраля, им позвонил «юрист Национального банка» и сказал, что из отправленных денег недополучено каким-то образом три миллиона тенге. Он посоветовал занять эту сумму у знакомых и срочно отправить им. Тогда старики позвонили дочери в надежде взять недостающую сумму, а та и огорошила их тем, что они попали в сети мошенников.

Полиция начала досудебное расследование по факту мошенничества в особо крупном размере. Тем временем пенсионерам Кременцовым надо и кредиты, взятые ими для аферистов, погашать, и дом освобождать.

– Есть малая толика надеж­ды, что покупатель войдет в положение стариков и откажется от дома, если Кременцовы вернут ему деньги, – говорит адвокат потерпевших Гульнара Назырова. – Но в данном случае он – добросовестный покупатель и не имеет никакого отношения к мошенникам, и требовать от него чего-то неправомерно. Надежда, повторюсь, только на его милосердие.

Коллеги Ольги Николаевны Кременцовой, а она ветеран журналистики, переживают за нее и за ее супру­га и готовы стучаться во все инстанции, чтобы им помочь. Тем более что люди, провернувшие такую схему с этими пожилыми людьми, возможно, уже присматривают себе новые жертвы.