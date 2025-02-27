Рассылку о госпособиях для казахстанцев распространяют в WhatsApp

В WhatsApp рассылают сообщение о том, что казахстанцам от 25 лет до 65+ положено государственное пособие. Чтобы его получить, нужно пройти опрос. Эта информация не соответствует действительности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

О новом пособии не сообщалось на официальных сайтах Республики Казахстан. Такая информация отсутствует как на сайте правительства, так и на портале президента. Ни один департамент или комитет страны не делал объявлений о новой программе.

Надо помнить, что никогда информация о выплатах от государства не публикуется на сторонних порталах. Нельзя оставлять свои данные на неизвестных ресурсах в Сети.

Подобные фейковые новости о выплатах в Интернете появляются каждый год. Не один раз разоблачали их на сайте Stopfake.kz.

В середине прошлого года расходилась новость, что казахстанцам якобы положены выплаты от социального фонда. Информация также оказалась фейком, напомнил портал.