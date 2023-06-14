Рассылку о холерной палочке в воде распространяют в Казнете

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В WhatsApp распространяется сообщение о том, что водопроводная вода может быть заражена холерной палочкой. Информацию опровергли в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

"Комитет санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК сообщает, что распространяемая в социальных сетях информация не соответствует действительности. Убедительно просим не распространять недостоверную (фейковую) информацию, призываем пользоваться данными из официальных источников", — заявили в ведомстве.

Впервые этот фейк о холерной палочке в воде появился в 2022 году в России.