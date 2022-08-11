Рассылку о начале учебного года 15 августа прокомментировали в Минпросвещения

В мессенджерах распространяется сообщение о том, что в этом году казахстанские школьники сядут за парты уже 15 августа. Это неправда, поясняет Stopfake.kz.

Информацию об этом опровергли в Министерстве просвещения РК.

«Данная информация не соответствует действительности. Учебный год традиционно начнется 1 сентября», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В министерстве призвали казахстанцев не распространять рассылки сомнительного происхождения и доверять только официальной информации.