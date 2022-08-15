Рассылку об отмене классов с русским языком обучения прокомментировали в Минпросвещения

В некоторых СМИ и социальных сетях распространяется информация о том, что за 6-7 лет в казахстанских школах отменят классы с русским языком обучения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

«Материал «У русских школ в Казахстане нет будущего?» вышел в эфир «Информбюро» 31 канала еще два года назад. За основу была взята публикация в СМИ с высказыванием мнения директора столичной гимназии №90 Аятжана Ахметжанулы. В сюжете обсуждали тенденции в сфере среднего образования. Речь также шла о снижении числа учеников в русскоязычных школах. Директор гимназии высказал свое личное мнение о том, что оставшиеся ученики в будущем рискуют стать неконкурентоспособными, и призвал родителей отдавать детей в казахские школы, чтобы они активно изучали государственный язык. В сюжете также было представлено мнение другого эксперта Натальи Дрейт, вице-президента Казахской лиги экспертов образования. Она говорила о том, что и русские, и казахские школы переполнены, проблема заключается в нехватке учителей, и эту ситуацию должен изменить закон о статусе педагогов. Этот материал сейчас активно публикуется в пабликах, но его преподносят под другим ключом намеренно искажая суть материала», — пояснили представители «31 канала».

Распространяемую информацию об отмене классов с русским языком обучения также опровергли в Министерстве просвещения РК.

«Данная информация не соответствует действительности. Как в классах с казахским языком обучения, так и в классах с русским языком обучения русский язык продолжает изучаться в прежнем режиме, иных планов нет», — сообщила первый вице-министр просвещения Республики Казахстан Шолпан Каринова.