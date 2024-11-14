Рассылку в соцсетях о проверке удостоверений личности прокомментировали в МВД

МВД прокомментировало рассылку о визитах неизвестных граждан, выдающих себя за полицейских

Коллаж: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

В соцсетях и мессенджерах появилась рассылка о том, что неизвестные лица ходят по квартирам и выдают себя за правоохранителей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на stopfake.kz

Якобы они имеют при себе документы и бланки с символикой МВД и утверждают, что им надо проверить удостоверения личности и снять биометрию,

Рассылку прокомментировали в пресс-службе МВД РК.