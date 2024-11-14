Рассылку в соцсетях о проверке удостоверений личности прокомментировали в МВД

МВД прокомментировало рассылку о визитах неизвестных граждан, выдающих себя за полицейских
В соцсетях и мессенджерах появилась рассылка о том, что неизвестные лица ходят по квартирам и выдают себя за правоохранителей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на stopfake.kz
Якобы они имеют при себе документы и бланки с символикой МВД и утверждают, что им надо проверить удостоверения личности и снять биометрию,
Рассылку прокомментировали в пресс-службе МВД РК.
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