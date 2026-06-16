Растет нагрузка на спасателей

В структуре ДЧС Алматинской области обострилась проблема нехватки кадров. Нагрузка на сотрудников растет каждый год, особенно в купальный сезон, когда оперативно-спасательные отряды переходят на усиленный вариант несения службы.

Фото: пресс-служба ДЧС Алматинской области

По данным департамента, в прошлом году на водоемах региона погибло 45 человек. Это на 42% больше по сравнению с предыдущим периодом. Среди утонувших – четверо детей.

Самая крупная акватория области – Капшагайское водохранилище. В 2025 году поток отдыхающих здесь значительно вырос, достигнув отметки в 1,8 млн человек. Протяженность побережья водоема, где расположены частные зоны отдыха, – около 45 км. Ежегодно летом здесь выставляют 11 мобильных постов, на каждом из которых дежурят по два спасателя.

– То есть один пост несет ответственность за безо­пасность граждан на четырех километрах береговой линии, – поясняет старший инженер управления ликвидации чрезвычайных ситуаций Динмухамед Жунусов. – При большом скоплении отдыхающих такая нагрузка значительно осложняет оперативное реагирование. К примеру, в выходные в пляжной зоне яблоку негде упасть: наплыв туристов увеличивается в несколько раз.

Сегодня из 86 специалистов, предусмотренных штатным расписанием, работают только 77, открытыми остаются девять вакансий. И этот персонал рассчитан на обслуживание всех водоемов региона. Причина кадрового дефицита, как сообщили в ДЧС, связана с квалификационными требованиями. Сот­рудники со стажем менее трех лет не могут назначаться на должность главного спасателя.

При этом работа водолаза требует серьезной подготовки и опыта, так как связана с экстремальными условиями, высоким риском для здоровья. Необходимы также технические знания в области подводных работ. Сейчас одна из главных задач спасателей – усиление профилактики и обучение граждан элементарным правилам безопасности.

– К сожалению, большинство трагедий происходит именно из-за беспечности туристов, – сетует капитан гражданской защиты. – В ходе патрульных рейдов мы проводим инструктаж отдыхающих, раздаем им бук­леты и памятки по нормам безопасного поведения на воде. Главное правило – нельзя оставлять детей без присмотра, заплывать за буйки, прыгать в воду с лодок, мостов и причалов. Запрещены заплывы на дальние дистанции, купание вечером и в штормовую погоду, а также в необорудованных для этого местах.

Каждое лето в стационарных бассейнах сотрудники ДЧС обучают плаванию школьников. На учебно-тренировочной базе департамента для сотрудников коммунальных и частных пляжей проводятся специальные курсы по спасению утопающих и оказанию пострадавшим первой доврачебной помощи.

В прошлом году такую подготовку прошли свыше сотни волонтеров, которые нынешним летом приступили к дежурству на базах отдыха. В ДЧС считают, что именно развитие службы общественных спасателей поможет снизить возросшую нагрузку на профессиональные подразделения.