Растить своих специалистов

Форумы
Категория логотип
4
Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

В Таразе на территории завода минеральных удобрений ТОО «Казфосфат» прошел областной форум молодежи «Жұмысшы жастар аманаты», объединивший студентов и молодых специалистов местных производственных предприятий.

фото автора

Рабочий тон мероприятию, организованному Жамбылским филиалом партии «Amanat» и акиматом области, задал депутат Мажилиса Парламента, Герой Труда Казахстана Мукаш Искандиров, всегда поддерживающий инициативы молодых и воспитавший не одно поколение кадров для горнодобывающей и химической отраслей экономики. В своем выступлении он отметил, что форум организован в рамках реализации программы партии «Amanat», нацеленной на поднятие престижа рабочих профессий среди молодежи.

– Главой государства Касым-Жомартом Токаевым 2025-й объявлен Годом рабочих профессий, и наша задача – дать понять молодежи, что всего можно достичь своим упорным трудом. Мы хотим способствовать тому, чтобы подрастающее поколение не боялось выбирать рабочие профессии. Кроме того, планируем выявить активных молодых профессионалов, которые будут действовать в составе резерва партии «Amanat». Это поможет им в будущем в карьерном росте, – говорил Мукаш Искандиров.

По словам депутата, в стране реализуется около 200 проектов разного масштаба, в том числе около 20 – в Жамбылской области.

– В ближайшие годы ожидается запуск еще более шестидесяти проектов. В связи с этим будет создано около шести тысяч новых рабочих мест. Не хотелось бы, чтобы на них привлекали специалистов из зарубежных стран, когда в стране – дефицит рабочих мест для нашей молодежи. Ведь мы можем сами воспитать своих строи­телей, монтажников, инженеров, – сказал мажилисмен.

Заместитель акима области Канатбек Мадибек в своем выступлении подчеркнул, что, несмотря на рост спроса на рабочие специальности, молодежь не спешит их выбирать. Он выразил надеж­ду, что форум, пропагандируя людей труда и концепцию Президента страны «Адал азамат», сыграет важную роль в повышении востребованности рабочих профессий в обществе. Будущее нашей страны – в руках честного гражданина и мастера своего дела.

К собравшимся обратилась и председатель молодежного крыла «Жастар Рухы» партии «Amanat» Акерке Искандерова, которая сообщила, что в рядах объединения состоят около 100 тыс. казахстанцев, благодаря чему «Жастар Рухы» является крупнейшей молодежной организацией страны. Она рассказала о проводимой работе, в частности, о республиканских акциях «Безопас­ное общество», «Нет вандализму» и других в рамках проектов «Жастарға жұмыс» и «Закон и Порядок», а также призвала выпускников вузов и колледжей к участию в запланированных ими ярмарках вакансий.

Выступили на форуме и представители рабочей молодежи: инженер завода минеральных удобрений ТОО «Казфосфат» Кайсар Алдахметов, сотрудник завода по производству циа­нида натрия ТОО «Talas Investment company» Бексултан Болганбек, рабочая Жамбылской ГРЭС им. Т. Батурова Улдана Тоганбаева, студент Жамбылского высшего политехнического колледжа Сакен Ермек.

#Тараз #Год рабочих профессий #форум молодежи

Популярное

Все
Свобода возможна лишь в правовом поле
Чистота становится философией жизни
Проезд сделали бесплатным
Новую школу построят в Атырау
Экологическому контролю – цифровые инструменты
Прочная основа единства общества
В зоне особого контроля
Продолжается уборка зерновых
Пространство заботы и развития
Мусорные завалы поручат разгрести «соседям»
Проверят общежития вузов
Все готово к сентябрю
Послание Президента 2024: экологическое движение «Таза Қазақстан» объединило более 10,4 млн человек
Удачный старт на US Open
Контроль без изоляции
Новый учебный год – новые возможности
Успех страды зависит от работы элеваторов
Вовремя вмешались
В зоне ограниченных выбросов
Прогулка по кумысной ферме
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Первую в мире «золотую» акулу поймали у берегов Коста-Рики
Уборка идет полным ходом
Сильные дожди ожидаются в большинстве регионов Казахстана
Арину разгромила, а Иге уступила
Казахстан укрепил свой статус международного транзитного хаба
Аэропорты Астаны, Алматы, Шымкента и Актобе станут мультимодальными центрами мирового уровня
Астанчанин оформил миллионные автокредиты на четверых казахстанцев
Определены лучшие пляжи Казахстана сезона 2025
Глава государства провел совещание по бюджету
UFC выбрал нового соперника Шавкату Рахмонову
Водитель наехал на группу детей, трое из них скончались
Программу «Аналар саулығы» запустили в рамках исполнения поручений Президента
Кто поедет в Ливерпуль
Модернизацию объектов энергетики проверили в Степногорске и ЗКО
Золото из Самокова
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Дженнифер Лопес в Астане: что важно знать перед концертом
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Модернизация на особом контроле
Новый формат срочной военной службы SARBAZ+ запускают в Казахстане
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
На концерт Дженнифер Лопес в Ереване потратили $7 млн
«Он сам — музыка»: Димаш спел без оркестра и покорил зал акапелла

Читайте также

В Семее состоялся региональный гражданский форум
Школа под наблюдением и заботой
Что волнует столичных педагогов
Развивая конструктивный диалог

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]