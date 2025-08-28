Рабочий тон мероприятию, организованному Жамбылским филиалом партии «Amanat» и акиматом области, задал депутат Мажилиса Парламента, Герой Труда Казахстана Мукаш Искандиров, всегда поддерживающий инициативы молодых и воспитавший не одно поколение кадров для горнодобывающей и химической отраслей экономики. В своем выступлении он отметил, что форум организован в рамках реализации программы партии «Amanat», нацеленной на поднятие престижа рабочих профессий среди молодежи.

– Главой государства Касым-Жомартом Токаевым 2025-й объявлен Годом рабочих профессий, и наша задача – дать понять молодежи, что всего можно достичь своим упорным трудом. Мы хотим способствовать тому, чтобы подрастающее поколение не боялось выбирать рабочие профессии. Кроме того, планируем выявить активных молодых профессионалов, которые будут действовать в составе резерва партии «Amanat». Это поможет им в будущем в карьерном росте, – говорил Мукаш Искандиров.

По словам депутата, в стране реализуется около 200 проектов разного масштаба, в том числе около 20 – в Жамбылской области.

– В ближайшие годы ожидается запуск еще более шестидесяти проектов. В связи с этим будет создано около шести тысяч новых рабочих мест. Не хотелось бы, чтобы на них привлекали специалистов из зарубежных стран, когда в стране – дефицит рабочих мест для нашей молодежи. Ведь мы можем сами воспитать своих строи­телей, монтажников, инженеров, – сказал мажилисмен.

Заместитель акима области Канатбек Мадибек в своем выступлении подчеркнул, что, несмотря на рост спроса на рабочие специальности, молодежь не спешит их выбирать. Он выразил надеж­ду, что форум, пропагандируя людей труда и концепцию Президента страны «Адал азамат», сыграет важную роль в повышении востребованности рабочих профессий в обществе. Будущее нашей страны – в руках честного гражданина и мастера своего дела.

К собравшимся обратилась и председатель молодежного крыла «Жастар Рухы» партии «Amanat» Акерке Искандерова, которая сообщила, что в рядах объединения состоят около 100 тыс. казахстанцев, благодаря чему «Жастар Рухы» является крупнейшей молодежной организацией страны. Она рассказала о проводимой работе, в частности, о республиканских акциях «Безопас­ное общество», «Нет вандализму» и других в рамках проектов «Жастарға жұмыс» и «Закон и Порядок», а также призвала выпускников вузов и колледжей к участию в запланированных ими ярмарках вакансий.

Выступили на форуме и представители рабочей молодежи: инженер завода минеральных удобрений ТОО «Казфосфат» Кайсар Алдахметов, сотрудник завода по производству циа­нида натрия ТОО «Talas Investment company» Бексултан Болганбек, рабочая Жамбылской ГРЭС им. Т. Батурова Улдана Тоганбаева, студент Жамбылского высшего политехнического колледжа Сакен Ермек.