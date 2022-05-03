Ратифицировано Соглашение об условиях и порядке размещения Тюркской Академии в Казахстане

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан Тюркской Академией об условиях и порядке размещения Тюркской Академии», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Текст Закона публикуется в печати.

Соглашение о создании Тюркской академии было подписано 23 августа 2012 года в городе Бишкеке в ходе 2-го саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Республика Казахстан ратифицировала данное соглашение 15 октября 2014 года.

Министерством иностранных дел Казахстана 28 августа 2014 года Тюркская академия зарегистрирована и аккредитована как международная организация.

Соглашение предусматривает определение статуса, привилегий и иммунитета Тюркской академии, ее имущества и штата в период деятельности в Республике Казахстан.

Ратификация соглашения обеспечиивает дальнейшее укрепление сотрудничества с государствами-участниками Совета сотрудничества тюркоязычных государств и повышения роли Республики Казахстан в тюркском мире.