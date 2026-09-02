Равные возможности с помощью ИИ

Обеспечить детям качественное образование независимо от места проживания и использовать возможности искусственного интеллекта в школьном обучении – такие ориентиры обозна­чил Президент Касым-Жомарт Токаев на Августовской конференции педагогов страны. На практике особенно важны эти задачи для малокомплектных сельских школ, где ограниченный кадровый ресурс нередко сужает образовательные возможности учеников.

Одним из новых решений станет проект по внедрению гибридного обучения с использованием искусственного интеллекта в малокомплект­ных школах, который в пилотном режиме стартует в Павлодарской и Кызылординской областях. В первую очередь новая модель должна помочь там, где не хватает учителей-предметников и существуют совмещенные классы, когда одному педагогу приходится одновременно работать, например, с учениками второго и четвертого классов.

В Прииртышье отрабатывать новую модель на практике решили в селах Тлектес района Аккулы, Сычевка и Бирлик Павлодарского района, Кызылкак Иртышского и Моисеевка Железинского районов. Здесь в типичных малокомплектных школах обучаются от 20 до 100 детей и работают от 10 до 20 педагогов. Учебный процесс охватывает с 1-го по 9-й классы, при этом часть занятий проходит в условиях совмещенных комплектов, а в общем за парты этих школ 1 сентября сели 298 детей.

На первом этапе пилотный проект охватит 4-е классы – это 19 учеников. Именно на этой группе будут апробировать новую модель, а затем постепенно расширят ее на 5–9-е классы.

Как пояснил руководитель Цент­ра информационных технологий управления образования Павлодарской области Елнар Утюбаев, для реализации проекта создана единая образовательная платформа со встроенными нейросетевыми агентами, облачными тренажерами по предметам и адаптированным для школьников интерфейсом. Она объединяет цифровые двойники учебников, базу электронных тренажеров и единый кабинет управления для педагога и методиста. В работе предполагается использовать генеративные текстовые модели, в том числе ChatGPT Edu, адаптивные математические инструменты, способные подбирать задания с учетом уровня знаний конкретного ребенка, а также сервисы синтеза и распознавания речи для языковых дисциплин.

– Учитель будет выступать в роли тьютора и фасилитатора, а ИИ-платформа возьмет на себя значительную часть рутинной работы: индивидуальную диагностику, генерацию разноуровневых заданий, интерактивное объяснение материала. Ребенок будет работать за компьютером или планшетом по персональной образовательной траектории и сразу получать обратную связь, – пояснил Елнар Утюбаев.

При этом ИИ планируется встроить в учебный процесс комплексно. Для педагога он станет гибридным помощником при подготовке планов уроков и раздаточных материалов, создании разноуровневых заданий, учитель сможет автоматически проверять тесты и получать мгновенную аналитику по классу. Например, на составление краткосрочного плана или комплекта разноуровневых карточек с использованием инструментов ИИ потребуется всего две-три минуты. В целом ожидается, что новая система позволит сократить рутинную бумажную нагрузку педагога до 40%.

Для школьника искусственный интеллект станет цифровым ассис­тентом и дополнительным образовательным ресурсом как на уроках, так и во внеурочное время. Одновре­менно система будет анализировать динамику усвоения учебных тем каждым ребенком и позволит педагогу видеть, где именно у ученика возникают трудности.

Принципиально важно, что участие ребенка в проекте не будет зависеть от материальных возможностей семьи. Работа с цифровой платформой строится исключительно на базе школьного оборудования. Таким образом снимается риск социальной дифференциации в доступе к новым образовательным возможностям. При необходимости дети смогут пользоваться компьютерными классами и после уроков для выполнения домашних заданий или дополнительных занятий.

Основными предметами, которые получат дополнительное усиление за счет новых цифровых инструментов, станут математика, цифровая грамотность и искусственный интеллект, а также языковые дисцип­лины. Персонализация обучения станет одной из ключевых функций проекта, непосредственно ориентированных на работу с каждым школьником.

При возникновении затруднений учащиеся смогут получать пошаговые подсказки, проходить интерактивные тренажеры, готовиться к срезным и контрольным работам, а также использовать ИИ для поиска и развития идей школьных проектов. При этом, если ребенок допускает ошибку, алгоритм не просто фиксирует ее и снижает балл: система определяет пробел в знаниях, возвращает ученика к пропущенной микротеме, при необходимости уменьшает сложность задания или предлагает альтернативный способ объяснения материала, например, с помощью схемы, изображения или более простого текста.

К запуску проекта 1 сентября готовились заранее, и не только на республиканском уровне, где разрабатывалась сама модель и создавалась единая цифровая платформа. Большая подготовительная работа прошла непосредственно в пяти школах, которые участвуют в пилоте.

Все задействованные в нем педагоги прошли курсы повышения квалификации: программа обучения включала базовую цифровую грамотность, промпт-инжиниринг для учителей (умение грамотно формулировать запросы для работы с ИИ), вопросы этики и интеграцию ИИ-модулей в краткосрочные планы уроков. Более того, и далее предус­мотрены ежемесячные практи­ческие занятия и микрообучение непосредственно на рабочем месте. Методическое сопровождение обеспечивают Областной инновационный центр развития образования и Центр информационных технологий управления образования Павлодарской области, а за каждой школой закреплен персональный методист-координатор.

Отдельным направлением стала подготовка материально-техничес­кой базы. В школах провели инвентаризацию IT-оборудования, закупили или перераспределили современные ноутбуки и планшеты, установили интерактивные панели, кабинеты цифровой грамотности дополнительно зонировали для работы гибридных групп. В рамках национальной программы школы подключены к высокоскоростному Интернету, в том числе с использованием решений Kazakhtelecom и Starlink.

Добавим, что после апробации проекта в двух областях его расширят на 500 малокомплектных школ, а к 2029 году ИИ хотят внедрить во всех 2 600 малокомплектных школах Казахстана.