Теплица для сосен

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Елена Ульянкина
собственный корреспондент по Карагандинской области

В регионе начали строить тепличный комплекс площадью 41 га, где будут выращивать деревья для озеленения региона. Работа идет на территории действующего лесного питомника, что находится недалеко от моногорода Шахтинска. Сейчас здесь разводят сосны, ели, клены и тополя под открытым небом.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сеянцы с первых дней жизни «привыкают» к суровым степным условиям. Уже через год, когда теплица будет введена в эксплуатацию, деревца получат прописку в более комфортных апартаментах.

– Благодаря тепличному комплексу мы сможем выращивать до миллиона сеянцев хвойных пород с закрытой корневой системой ежегодно, – говорит инженер Карагандинского хозяйства по охра­не лесов и животного мира Эдуард Крюков. – Это большой рывок для нашей области. Теплица позволит нам обеспечить регион собственным посадочным материалом и расширить территории, покрытые лесом.

Лесоводы надеются, что благодаря комплексу их зеленые питомцы будут расти быстрее. Если на открытом грунте сеянцу сосны нужно около двух лет, чтобы окрепнуть и дорасти­ до необходимых размеров, то в теплице этот срок сократится вдвое благодаря благоприятному микроклимату. В теплице будет регулироваться температура, освещенность и влажность. Подрядчик наладит автоматическую систему туманного полива.

Кроме того, в состав комп­лекса войдут специальные поля для доращивания. Сюда будут «переселять» из теплиц молодые деревца, чтобы они привыкали к естественной среде обитания. Через несколько лет их отправят на ПМЖ в карагандинские лесополосы.

На начальном этапе решено отдать предпочтение выращиванию сосен, поскольку хвойные растут медленнее лиственных и требуют комфорт­ных условий на начальном этапе развития. А окрепшие сосны прекрасно подходят для климата Карагандинского региона благодаря своей вынос­ливости, морозостойкости и способности очищать воздух от промышленных выбросов.

– Закрытая корневая система повышает приживаемость сосен после их высадки на постоянное место, – объясняет карагандинский лесовод. – Для нашего региона это особенно важно, потому что климат у нас непростой. Для восстановления­ лесов требуется не только много посадочного материала, но и уверенность в том, что дерево выживет и станет частью лес­ной экосистемы.

Пока идет строительство теплицы, лесоводы готовятся к сбору семенного материала. Его направят в лабораторию, чтобы определить, как он будет прорастать. По словам специа­листов, чтобы из маленького семени выросла сосенка хотя бы в метр высотой, нужно заботиться о ней шесть лет. А взрослое дерево формируется на протяжении нескольких десятилетий. Поэтому труд лесоводов требует колоссального терпения.

– Чтобы из зернышка появилось деревце, нужно вложить много любви и труда, – отмечает Эдуард Крюков. – Мы разговариваем с нашими сеянцами, холим их, поливаем и радуемся, когда семена прорастают. Мы прекрасно понимаем, что пройдет много лет, прежде чем из них появится лес.

Добавим, что по поручению Главы государства в Карагандинской области осуществляют Комплексный план по воспроизводству лесов. Соглас­но этому плану до 2027 года высадят 7 млн деревьев. Более 4 млн молодых сосен, вязов и кленов уже нашли свое место в лесополосах, парках и скверах региона.

#Шахтинск #природа #тепличный комплекс #лесной питомник

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