Теплица для сосен

Сеянцы с первых дней жизни «привыкают» к суровым степным условиям. Уже через год, когда теплица будет введена в эксплуатацию, деревца получат прописку в более комфортных апартаментах.

– Благодаря тепличному комплексу мы сможем выращивать до миллиона сеянцев хвойных пород с закрытой корневой системой ежегодно, – говорит инженер Карагандинского хозяйства по охра­не лесов и животного мира Эдуард Крюков. – Это большой рывок для нашей области. Теплица позволит нам обеспечить регион собственным посадочным материалом и расширить территории, покрытые лесом.

Лесоводы надеются, что благодаря комплексу их зеленые питомцы будут расти быстрее. Если на открытом грунте сеянцу сосны нужно около двух лет, чтобы окрепнуть и дорасти­ до необходимых размеров, то в теплице этот срок сократится вдвое благодаря благоприятному микроклимату. В теплице будет регулироваться температура, освещенность и влажность. Подрядчик наладит автоматическую систему туманного полива.

Кроме того, в состав комп­лекса войдут специальные поля для доращивания. Сюда будут «переселять» из теплиц молодые деревца, чтобы они привыкали к естественной среде обитания. Через несколько лет их отправят на ПМЖ в карагандинские лесополосы.

На начальном этапе решено отдать предпочтение выращиванию сосен, поскольку хвойные растут медленнее лиственных и требуют комфорт­ных условий на начальном этапе развития. А окрепшие сосны прекрасно подходят для климата Карагандинского региона благодаря своей вынос­ливости, морозостойкости и способности очищать воздух от промышленных выбросов.

– Закрытая корневая система повышает приживаемость сосен после их высадки на постоянное место, – объясняет карагандинский лесовод. – Для нашего региона это особенно важно, потому что климат у нас непростой. Для восстановления­ лесов требуется не только много посадочного материала, но и уверенность в том, что дерево выживет и станет частью лес­ной экосистемы.

Пока идет строительство теплицы, лесоводы готовятся к сбору семенного материала. Его направят в лабораторию, чтобы определить, как он будет прорастать. По словам специа­листов, чтобы из маленького семени выросла сосенка хотя бы в метр высотой, нужно заботиться о ней шесть лет. А взрослое дерево формируется на протяжении нескольких десятилетий. Поэтому труд лесоводов требует колоссального терпения.

– Чтобы из зернышка появилось деревце, нужно вложить много любви и труда, – отмечает Эдуард Крюков. – Мы разговариваем с нашими сеянцами, холим их, поливаем и радуемся, когда семена прорастают. Мы прекрасно понимаем, что пройдет много лет, прежде чем из них появится лес.

Добавим, что по поручению Главы государства в Карагандинской области осуществляют Комплексный план по воспроизводству лесов. Соглас­но этому плану до 2027 года высадят 7 млн деревьев. Более 4 млн молодых сосен, вязов и кленов уже нашли свое место в лесополосах, парках и скверах региона.