Раввин пять лет выдавал себя за потомка Ротшильдов

Раввин Арье Додельсон пять лет обманывал высшее общество Нью-Йорка, представляясь членом семьи Ротшильдов Кайлом Дешанелем, передает Kazpravda.kz со ссылкой на knife.media .

Фото: detaly.co.il

Он звал на вечеринки голливудских звезд и заключал крупные сделки от лица компаний.

Впервые Дешанель стал появляться на светских мероприятиях Нью-Йорка в 2018 году. У него была репутация интересного, хорошо одевающегося мужчины, который обладал энциклопедическими знаниями.

Он рассказывал, что вырос на Манхэттене и учился в Швейцарии, Японии и Швеции, а также предлагал вложиться в различные крупные проекты. Деньги на оплату счетов он брал у друзей и нью-йоркских знакомых.

Обман раскрылся случайно — одна из его подруг, организатор вечеринок, нашла у него дома удостоверение личности и карточку American Express. Рядом с фотографией Кайла значилось имя Арье Додельсона.

Как оказалось, Додельсон был раввином, который вырос в ультраортодоксальной еврейской общине. Друзья и знакомые из его родного Нью-Джерси знали его как примерного семьянина.