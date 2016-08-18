Горный пейзаж

– Аскар Камбарович, давайте сначала обозначим, что сегодня собой представляет Сайрам-Угамский национальный природный парк.

– Общая площадь составляет почти полторы сотни тысяч гектаров. При этом чуть больше трети территории относится к заповедной зоне. Есть у нас зона экологической стабилизации. 60 тысяч гектаров предполагает ограниченную хозяйственную деятельность, и около 20 тысяч гектаров предназначены для туризма и рекреации.

Территория парка в системе Западного Тянь-Шаня занимает северо-восточное положение и представлена горными массивами и предгорными равнинами, расположенными юго-западнее Таласского Алатау, куда входят Угамский горный массив и горные хребты Каржантау, Казыгурт, Боралдайтау и Ирсу-Даубаба. Она вытянута в длину, и, как следствие, погода отличается в разных его уголках, характеризуясь большим теплом, засушливостью и континентальностью. Лето – жаркое, сухое и долгое. Зима – умеренная, с частыми оттепелями. В предгорной зоне и горах снег лежит от 3 до 7 месяцев и более.

Есть у нас несколько рек – Арысь, Кокбулак, Даубаба, Машат, Аксу, Сайрамсу, Сарыайгыр, Каскасу, Бадам и Угам, которые берут начало в верховье или протекают через территорию парка. Есть и озера – Макпал, Сусинген, Сайрамсу, Балыктыкол. Водоемы обеспечивают жителей ряда районов области питьевой и поливной водой. В целом горы Западного Тянь-Шаня являются свое­образным островом по накоплению влаги среди знойного пространства Центральной Азии.

– Наверняка такой географический и климатический расклад обеспечивает большое разнообразие живой природы, а путешественников ждут незабываемые пейзажи.

– Это так, ведь парк включает 7 природных зон – от степной у подножия гор Западного Тянь-Шаня до высокогорной. Здесь встречаются 59 видов млекопитающих, в том числе эндемичный для Западного Тянь-Шаня сурок Мензбира, около 300 видов птиц и более полутора тысяч растений, сотни которых занесены в Красную книгу Казахстана. Медведи, волки, кабаны, горные козлы, косули, барсуки и дикобразы – обычные обитатели парка. Весной на южных участках Боралдайского хребта можно наблюдать грациозных каратауских архаров.

Растительный покров, животный мир, разнообразный рельеф, реки, водопады и горные озера создают живописные, неповторимые ландшафты, обладающие огромным рекреационным потенциалом. На территории парка можно увидеть культовые сооружения, петроглифы, древние поселения и погребения различных исторических эпох, но в целом его культурные ландшафты еще плохо изучены и ждут своих исследователей.

Возвращение снежного барса

– Теперь, когда горная система Западного Тянь-Шаня включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, наверняка научной работе будет уделяться значительно больше внимания.

– Западный Тянь-Шань – трансграничный объект, который является частью центрально-азиатской горной системы Тянь-Шаня – одной из семи крупнейших горных цепей мира. Минувшей весной, когда решался вопрос о внесении горной системы Западного Тянь-Шаня в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, в нашем парке побывали эмиссары специализированного учреждения ООН по вопросам образования, науки и культуры. Представители Кореи и Европы провели несколько дней в горах и не скрывали своего восторга по поводу того, каким богатством мы обладаем. Важно, чтобы наши соотечественники тоже научились ценить то, что мы имеем. И старались сохранить этот уголок первозданной природы со всем его биоразнообразием. Мы в первую очередь планируем заняться увеличением численности особей снежного барса. Его возвращение после почти полувекового исчезновения уже состоялось. Сейчас как минимум три особи обитают в нашем парке.

– Аскар Камбарович, насколько я помню, в основе создания природного парка как раз и лежало стремление сберечь исчезающие виды животных, и в первую очередь популяцию сурка Мензбира, попавшего под прицел охотников. О возвращении снежного барса тогда даже не мечтали.

– Сурок Мензбира распространен только в пределах хребтов Угам и Каржантау. Ареал его обитания необычно мал, поэтому он как эндемик занесен в Красную книгу РК и международной организации охраны природы и взят под особую охрану. Интенсивное освоение земель местообитания сурка привело к сокращению его численности. Если в 70-е годы прошлого века численность самого маленького вида сурка составляла порядка 25 тысяч особей, то в середине 90-х популяция сократилась до 9 тысяч особей. На треть уменьшилась и площадь обитания животного. Из-за лекарственных свойств жира, используемого в нетрадиционной медицине, сурки оказались объектом нелегальной охоты. Браконьеры ловят их с помощью капканов и проволочных петель. Помимо жира используются шкурка и мясо.

Раньше ареал их обитания был достаточно велик, но со временем в горах Западного Тянь-Шаня численность начала быстро снижаться. Выпас скота и браконьерство сводили на нет все усилия защитников природы по его сохранению. Потому-то и встал вопрос о необходимости включения ареала его обитания в число заповедных земель. И хотя желающие охотиться на сурка не переводятся, например, в прошлом году мы задержали такого браконьера, эндемик сейчас чувствует себя комфортно, и его популяция из года в год растет. Более того, наши инспекторы стали встречать длиннохвостого или красного сурка. И пусть его пока не так много, главное – что он появился у нас. И это уже результат того, что 10 лет назад Правительство страны приняло постановление об организации Сайрам-Угамского государственного национального природного парка.

Сейчас заметно увеличилась численность всех животных. Здесь обитают сотни особей сибирского козерога, или, как его называют охотники, сибирского козла. Расплодилась и основная охотничья добыча – дикие кабаны. Чаще стал встречаться и занесенный в Красную книгу тянь-шаньский бурый белокоготный медведь. На Угаме, к примеру, есть еще один уникальный обитатель – американская норка. Несколько десятилетий тому назад в Узбекистане была звероферма по ее разведению. Каким-то образом часть потомства смогла покинуть звероферму и средой своего обитания выбрала горную речку. Да ведь в этом нет ничего удивительного, если учесть, что здесь богатая кормовая база. Маринка, бычок, одолец, голый асман и даже форель могут стать добычей рыбака на Угаме. Если вы решите позагорать на берегу, то не удивляйтесь, если рядом увидите американскую норку – животные запросто идут на контакт с человеком.

Подальше от цивилизации

– Аскар Камбарович, что парк может уже сегодня предложить тем, кто предпочитает свободное время проводить наедине с нетронутой природой?

– У нас разработано 10 туристских маршрутов. Есть среди них конно-пешие, конные и предполагающие прогулку «на своих двоих». Все они являются прогулочными, познавательными и одновременно спортивно-оздоровительными. Общая протяженность туристических троп по территории национального парка превышает несколько сотен километров.

Условия туристам и отдыхающим на территории парка создаются согласно генплану развития инфраструктуры. Ежегодно мы стараемся добавлять один-два маршрута, чтобы задействовать новые уголки парка, показав его красоты. Среди иностранных и отечественных туристов с каждым годом все больше желающих созерцать заснеженные горные вершины, бродить по уникальным ущельям, наблюдать за жизнью архаров, а если повезет, то можно увидеть и самых осторожных жителей парка – снежного барса и туркестанскую рысь. К услугам тех, кто предпочитает отдых в горах, 6 домов отдыха, 2 юрточных комплекса, охотничий домик. Электроэнергию они получают от автономных генераторов и солнечных батарей.

Сейчас растет число туристов. Уверен, что их будет еще больше после того, как завершится строительство горнолыжного курорта в ущелье Кас­касу. Глобальное потепление уже сказывается на европейских горнолыжных курортах, часть которых расположена на низком уровне и порой остается без снега. Так что ущелье Каскасу может в перспективе стать хорошей альтернативой. Это важный шаг к тому, чтобы туристская индустрия в регионе стала одним из значимых доходных секторов среди несырьевых отраслей экономики области.