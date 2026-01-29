Подпись на документах о «приемке» невыполненных работ обернулась для госслужащего реальным сроком

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В области Жетісу злоупотребление должностными полномочиями обернулось реальным сроком лишения свободы для заместителя акима района, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на надзорный орган региона

При строительстве и реконструкции электросетей села Аркарлы Алакольского района заместитель акима района подписал акты за фактически невыполненные работы, что повлекло незаконное перечисление бюджетных средств на сумму свыше 189 млн тенге.

Гособвинением полностью была доказана вина чиновника в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РК «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия».

«По приговору суда Алакольского района заместителя акима района приговорили к пяти годам лишения свободы без конфискации имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, в госорганизациях и субъектах квазигосударственного сектора. Принятые меры подтверждают принципиальную позицию надзорного органа: перед законом равны все, независимо от занимаемой должности», – сказано в информации.

Приговор не вступил в законную силу.