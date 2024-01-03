Сергей Петрович впервые примерил костюм Деда Мороза в 1994 году, когда ему было всего 24 года.

– После окончания учебы в алматинской консерватории я вернулся домой в Акмолу. Был музыкантом, начал работать в сфере культуры. Зарплаты тогда не хватало. И вот в декабре, как говорят артисты, начался новогодний чес, – начинает наш разговор мой собеседник. – И я подумал, почему бы не подработать Дедушкой Морозом? Рост есть, голос тоже. Правда, массы тела не хватало, но нашел выход: надел под шубу пуховик, и вроде уже похож на дедушку!

Чтобы создать достоверный канонический образ Дедушки Мороза, Сергей Петрович серьезно отнесся и к гриму, и к костюму, ведь важно, чтобы, увидев его, дети сразу поверили.

– У меня был достаточно сложный «киношный» грим: бороду, усы и брови делали на заказ из натуральных волос, никакой ваты! – горделиво отмечает он. – Клеили тщательно в теат­ральной гримерке. И посох мне специально изготовили в доме художников, чтобы он загорался разными цветами. Это было особенно эффектно, когда я направлял посох на елку со словами: «Раз, два, три, елочка, гори!» Свет с посоха в тот момент будто передавался по волшебству елке, и она загоралась! Видели бы вы лица детей!

Вскоре Сергея Солодовникова заметили и пригласили работать Дедом Морозом во Дворце школьников имени М. Утемисова. Параллельно он сотрудничал с городским молодежным театром «Современник», где также был штатным Морозом.

– Каждый год с 20 декабря я уходил «жить» во Дворец школьников или в театр, так и не снимал костюма Деда Мороза до третьего января, пока не отгремят новогодние праздники. Изо дня в день выступал на трех-четырех утренниках, каждый из которых длился по часу-полтора. Затем дети уходили, приходили другие. В перерыве даже не разгримировывался. А вечером при полном параде выезжал на заказы в ивент-агентства, организации, рестораны, профкомы. Бывало по 10–12 выездов за вечер «отрабатывали». Утром уходил в восемь, приезжал домой только в два часа ночи, – вспоминает наш собеседник.

Однако слава о настоящем Дедушке Морозе гремела на всю столицу. Многие желали увидеть Сергея Петровича именно у себя на домашнем банкете. Но из-за большого спроса наш герой не ездил по квартирам, а посещал только крупные корпоративы. К слову, «заказать» такого Деда Мороза мог не каждый горожанин.

– Я был одним из самых дорогих Дедов Морозов в городе, – улыбается Сергей Петрович. – Мой вечерний выход на 20–25 минут в 2012–2015 годы стоил 35 тысяч тенге. Несмотря на это, заказы ко мне поступали начиная с августа, а в декабре график уже был полностью забит.

Но когда дело касалось организации праздника для детей-сирот или из малоимущих семей, то Сергей Петрович обязательно находил время и посещал их первыми. Такие выезды всегда были благотворительными.

– Моя семья привыкла к тому, что 31 декабря меня нет дома. Они знают, что в это время я на работе. Дочери было тринадцать лет, когда я впервые встретил Новый год с ней. А так праздник мы отмечали только 1 января, когда я возвращался с работы. Но и дома не расслаблялся: наряжался Дедом Морозом для «своих», поздравлял, шутил, ездил к родственникам, – продолжает Сергей Петрович.

В организации утренника у нашего Деда Мороза традиционный подход: это обязательный символ Нового года – разукрашенная елка, хоровод и всеми любимая «В лесу родилась елочка»…

– С каждым годом что-то меняли в сценарии, но неизменным оставалось одно: это выход Деда Мороза и Снегурочки и зажжение елочки, – рассказывает наш собеседник. – Дети всегда ждут главных героев Нового года, и обязательно дедушка должен быть немного глуховатым, поэтому его зовут несколько раз. А затем звучат традиционные стихи, песни, загадки. А завершается утренник большим праздничным хороводом вокруг елки.

Что касается верной спутницы – Снегурочки, то Сергей Солодовников уверен, что ­секрет успешного выступления тандема зависит от полного их взаимопонимания.

– На любом новогоднем празднике или Дед Мороз «рабочий», то есть ведет утренник, а Снегурочка статична, или наоборот. Так как я сам всегда был «рабочим» дедом, играл, пел, то Снегурочки мне всегда помогали. Как правило, если я выступаю на русском языке, то моя спутница обязательно дополнит меня на казахском. Однажды на моем пятидесятилетнем юбилее на сцену вывели всех Снегурочек, с которыми я когда-либо работал. Среди них узнал и тех, с которыми я начинал в 90-х путь Деда Мороза еще во Дворце торжественных обрядов. Это был неожиданный, но очень приятный сюрприз! – вспоминает наш герой.

Не одно поколение детей радовал своими фееричными выступ­лениями Сергей Солодовников. Он помнит, как позже эти самые дети взрослели и приводили на Елку уже своих детей, чтобы и они увидели и порадовались главному Деду Морозу столицы.

В 2015 году Сергей Солодовников стал директором Дворца «Жастар» и официально завершил карьеру своего новогоднего персонажа. Правда, и сегодня, но уже неофициально, иногда все же примеряет костюм и бороду, чтобы обрадовать близких, друзей, коллег.

Спросили мы Сергея Петровича и о том, как поменялся дух праздника Нового года? Ведь в детстве и елки кажутся нам больше, ярче и нарядней, и Дед Мороз выглядит точно настоящим.

– Для детей не изменилось ничего, – уверен Сергей Солодовников. – Вот вспоминаю я свое детство, как на площади у нынешнего акимата стояла большая елка. И Дед Мороз и Снегурочка с 25 декабря приезжали на площадь на тройке лошадей, а на санях всегда находился огромный мешок с подарками! И весь день, несмотря на мороз, они развлекали детей. Помню, любил подходить к Дедушке Морозу и рассказывать стишки. И каждый раз получал подарки: игрушки, кулечки с конфетами. И все дети, кто гулял на площади, спешили к дедушке, получали подарки, водили хороводы. Это был один большой праздник, который длился почти неделю!

Сегодня на посту директора Дворца «Жастар» Сергей Солодовников уже в рамках масштаба города организовывает новогодний праздник для детей. Ведь каждый год население Астаны растет, увеличивается и количество утренников.

Мы посетили один из них, когда в зале был полный аншлаг! В окружении гирлянд и шаров перед детьми выступали эльфы, гномы, сказочные принцессы, а потом был долгожданный выход Деда Мороза и Снегурочки. Кульминацией праздника стало зажжение елки. За режиссуру праздника в «Жастаре» отвечает Анжелика Костарева.

– Есть в программе сюрприз: Дед Мороз достает из-под елки коробку и передает эльфу, который уносит ее за пределы зала, – рассказывает Анжелика Костарева. – И эта коробка появляется уже в сказке «Ключ от дворца, где живут чудеса», которая начинается сразу после завершения утренника. Мы рассаживаем детей в концертном зале. В сказке главные герои королевства получают ту самую коробку от эльфа, в которой хранится ключ. И начинаются приключения! Все ищут, что же открывает этот ключ? В королевстве живут интересные персонажи, которых не существуют в природе. Например, Интрига, которая пытается обхитрить героев.

Режиссер рассказывает, что спектакль сделан максимально интерактивным, чтобы дети могли полностью погрузиться в сказку. Для этого посреди сцены установлен огромный LED-экран, на котором появляются персонажи. Они беседуют с героями на сцене. Надо сказать, такое решение с новыми технологиями детям пришлось по душе.

В день во дворце проходит по три утренника. Сначала проводятся бесплатные новогодние елки для детей с ограниченными возможностями, из детских домов и малоимущих семей. А затем уже платные утренники для городских школ и всех остальных желающих.

– Для детей младших классов проводим получасовой утренник, затем приглашаем на сказку. Для школьников среднего звена наоборот – сначала сказка, а потом игры и танцы. А для старшеклассников – только дискотека. Максимум на утреннике собираем до 500 человек, – говорит организатор.

И утренники делятся на программы с русским и казахским языком.

– Если утренник проводится на казахском языке, то и сказка полностью на государственном языке, – отмечает Анжелика Костарева. – А вот если сказка на русском, то утренник – на смешанном языке. Делаем это для того, чтобы дети приобщались к изучению государственного языка. Представьте, юные зрители видят Деда Мороза и Снегурочку, играют, развлекаются и быстрее запоминают новые слова. После таких утренников мы видим счастливые лица детей, для которых Новый год – это настоящее волшебство и нескончаемый праздник!