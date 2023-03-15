Задержаны топ-менеджеры сайта "Kyzdar.Net" и их помощники

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Министерством внутренних дел РК на территории республики пресечена деятельность преступной группы в составе 11 человек, которые посредством интернет-сайта "Kyzdar.Net" занимались онлайн-сводничеством, размещая рекламу лиц, зарабатывающих на проституции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Установленный оборот денег фигурантов составил свыше 8 млрд тенге (в среднем более 2 млрд тенге в год). На сайте размещено около 6 000 объявлений интимного характера. Принятыми мерами по анкетам установлено и допрошено 150 лиц, которые показали, что систематически переводили деньги на счета топ-менеджеров сайта", – говорится в сообщении.

Согласно экспертизе, размещенные на сайте материалы относятся к произведениям порнографического характера, а также предназначены для поиска и получения платных интимных услуг.

По результатам проведенных в городах Астана, Алматы, Павлодар обысковых мероприятий изъято свыше 23 млн тенге, в том числе в криптовалюте, автомашины, компьютеры, мобильные телефоны и другие цифровые носители. Назначена судебная компьютерно-техническая экспертиза.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 309 УК РК - "Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество".

Совместно с заинтересованными государственными органами принимаются меры по блокировке доступа пользователей к веб-сайту. Досудебное расследование продолжается.





