Колонка обозревателей
Разнорабочая сила
Кирилл Пяртель

Сразу два выходных дня в декабре потеряли казах­станцы на минувшей неделе.

1 декабря больше не выходной день. И День Независимости будет праздноваться только 16 декабря, то есть один, а не два дня, как раньше. В качестве компенсации выходным днем вернется День Республики – 25 октября. Компенсация, конечно, в большей степени касается не выходных дней, а исторической справедливости. Откровенно говоря, поводов для отдыха сегодня не так уж и много – засучив рукава нужно работать. И сложно назвать хоть одну сферу нашей жизни, где сейчас можно выдохнуть и устроить корпоратив.

Декабрь в какой-то мере был похож на пятницу в конце рабочей недели. Вроде бы как день рабочий, но все уже настроены на отдых... С отдыхом более-менее понятно. О том, какие смыслы будут вложены в ключевые государственные праздники, мы узнаем уже совсем скоро.

Впрочем, праздник – это не обязательно выходной. Особенно если это праздник спорта. В Астане стартовал турнир по большому теннису. Состав на Astana Open просто сумасшедший: Джокович, Медведев, Циципас, Маррей. На пространстве, которое принято называть постсоветским, в подобных масштабах турниров еще не проводилось. Важно, что это не выставочный междусобойчик, а рейтинговый турнир категории ATP 500. Пиар составляющая, конечно, тоже присутствует, но и она на уровне: четвертая и 13-я ракетки мира Медведев и Феликс Оже-Альяссим сыграли возле монумента «Байтерек». Красиво!

Но праздниками сыт не будешь. Поэтому вернемся к работе. Одна из популярных интернет-площадок, где люди не только продают и покупают, но и ищут работу, провела анализ самых востребованных специальностей. Оказалось, что в топ-3 в Казахстане входят профессии водителя, грузчика и разнорабочего. Причем водитель-дальнобойщик вошел еще и в топ самых высокооплачиваемых специалистов в стране, которые наряду со стоматологами зарабатывают порядка одного миллиона тенге в месяц.

Статистика такого рода, конечно, вещь субъективная. Но довольно любопытно, что, с одной стороны, мы говорим о нехватке специалис­тов в IT-индустрии и возможности «хантить» специалистов из числа прибывающих релокантов. А по факту нужнее всего – разнорабочие.

Впрочем, чему удивляться: из противоречий соткан этот мир. Цифровой форум Digital Bridge 2022, прошедший в столице, – событие масштабное и серьезное, но это на фоне тотального «падения» качества интернет-связи по всей стране, которое объясняют хакерскими атаками. Целью кибератак стали как государственные органы, так и инфраструктура Казнета, сайты СМИ.

С атаками, вероятно, можно справиться силой знаний. Чего не скажешь о борьбе с радиофобией. Связисты на этой неделе запустили целую серию публикаций, посвященных этой «болезни». И здесь тоже сплошные противоречия, в основе которых сначала коллективные жалобы от жителей домов, районов и сел на качество связи. И последовательные коллективные петиции от жителей тех же локаций с требованием либо перенести, либо не строить базовые станции связи.

Спорить о том, что вреднее: мобильник под подушкой или станция на крыше – бессмысленно...

Новые технологии рано или поздно возьмут свое. Даже до продажи угля добралась цифровизация. Пилотный проект покупки угля онлайн стартовал в Костанайской области. В ближайшее время идет речь о возможности покупки топлива через банковские приложения и маркетплейсы. Нововведение направлено на снижение ажиотажа и очередей, традиционных для осеннего сезона.

К слову, не менее традиционная проблема осени – школа, и тяжелые школьные рюкзаки тоже находятся в плоскости цифровизации. Электронные учебники есть, но опять же вопрос, ведь всем детям нужны планшеты и Интернет. А его нет: то кибератаки, то радио­фобия. И силами разнорабочих эту проблему не решить.

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