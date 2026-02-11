На 12-ом заседании Комиссии по Конституционной реформе депутат Мажилиса, руководитель фракции партии «Ақ жол» Азат Перуашев заявил о поддержке проекта нового Основного Закона и предложил вынести его на всенародный референдум, сообщает Kazpravda.kz

Фото: t.me/konstituciyalikreforma

Депутат сообщил, что в рамках работы над проектом новой Конституции, продолжавшейся около полугода, фракция направила более 50 поправок, касающихся парламентской реформы и других разделов документа.

Перуашев подчеркнул, что положения о защите прав бизнеса, гарантий и разнообразия форм собственности, а также защиты банковской и коммерческой тайны вместе с другими новеллами новой Конституции окажут позитивное влияние на защиту законных прав предпринимателей, формирование привлекательного инвестиционного климата и развитие частного бизнеса.

«Мы считаем крайне важной возможность придания особого статуса «городам ускоренного развития», что даст возможность привлечения в нашу страну не просто инвестиций, но и новейших технологий, регулирование которых не всегда успевает за появлением новых видов продукции, товаров и услуг», – отметил он.

Руководитель фракции вновь подтвердил принципиальную позицию партии о необходимости перехода к однопалатному Парламенту. Он подчеркнул, что партия последовательно отстаивала эту модель и считает, что проект Конституции соответствует взглядам и принципам, которые «Ақ жол» защищает в интересах национального бизнеса и отечественных предпринимателей.