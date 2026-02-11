Разработка документа состоялась на высоком организационном и содержательном уровне – Азат Перуашев

Конституционная реформа
103

На 12-ом заседании Комиссии по Конституционной реформе депутат Мажилиса, руководитель фракции партии «Ақ жол» Азат Перуашев заявил о поддержке проекта нового Основного Закона и предложил вынести его на всенародный референдум, сообщает Kazpravda.kz

Фото: t.me/konstituciyalikreforma

Депутат сообщил, что в рамках работы над проектом новой Конституции, продолжавшейся около полугода, фракция направила более 50 поправок, касающихся парламентской реформы и других разделов документа.

Перуашев подчеркнул, что положения о защите прав бизнеса, гарантий и разнообразия форм собственности, а также защиты банковской и коммерческой тайны вместе с другими новеллами новой Конституции окажут позитивное влияние на защиту законных прав предпринимателей, формирование привлекательного инвестиционного климата и развитие частного бизнеса.

«Мы считаем крайне важной возможность придания особого статуса «городам ускоренного развития», что даст возможность привлечения в нашу страну не просто инвестиций, но и новейших технологий, регулирование которых не всегда успевает за появлением новых видов продукции, товаров и услуг», – отметил он.

Руководитель фракции вновь подтвердил принципиальную позицию партии о необходимости перехода к однопалатному Парламенту. Он подчеркнул, что партия последовательно отстаивала эту модель и считает, что проект Конституции соответствует взглядам и принципам, которые «Ақ жол» защищает в интересах национального бизнеса и отечественных предпринимателей.

«Мы считаем, что разработка документа состоялась на высоком организационном и содержательном уровне. Поддерживаем предложение коллег о вынесении данного проекта новой Конституции на всенародный референдум», – заявил Азат Перуашев.

#проект #реформа #конституция #Перуашев

Популярное

Все
Погорели на «откатах»
Укрепляется взаимодействие со странами Ближнего Востока
Большие задачи требуют смелых и обоснованных решений
В шаге от шахматной короны
Братское плечо
Успех «классиков» в Загребе
Усилить гарантии прав и свобод
Два финала – два триумфа
Пять наград в копилке
Чему учит норвежский опыт
Решение примет народ
Итальянские высоты и столичный смотр
Поэзия – вне времени
После бойкота Роналду «Аль-Наср» признал ошибки
Откуда страх перед вышкой?
Возвращенные активы: управление должно быть эффективным
США направят своих военных в Нигерию
Конфисковано имущество подозреваемых по делу интернет-казино 1Win
Поддержать земляков
Умного робота разработали школьники Астаны
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Самая большая ценность
Китайский поезд с товарами проедет через Казахстан в Азербайджан
В Казахстане начнут производить алюминиевые колесные диски
Укрепляя гарантии защиты прав граждан
В Казахстане начался переход к прогрессивной агроэкономике
Любовь в ритме мегаполиса: новая казахстанская мелодрама ломает стереотипы о романтическом кино
В заказчиках недостатка нет
Дни культуры Казахстана пройдут в Катаре
Реализация поручений Президента: новая генерация и инвестиции меняют энергосистему Казахстана
Из Казахстана в Китай прибыло около 2000 тонн льняных семян
Помогают роботы выпускать кирпич
Казахстанцы завоевали три медали на турнире по таеквондо в ОАЭ
Здесь готовят будущую армейскую элиту
Подписан меморандум о создании нового производства
Фундамент правовой системы государства
В Правительстве рассмотрели развитие социальной сферы Павлодарской области
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Астау из Кокшетау: традиции в каждой детали
На страже дорожной безопасности
Будет построена объездная дорога
Сюрприз на церемонии присяги
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Притяжение Земли
Банду автодилеров накрыли в Казахстане

Читайте также

Депутат Пономарев: новая Конституция формирует целостную си…
В проекте новой Конституции уточнены переходные положения –…
Молодежь Казахстана выступила в поддержку проекта новой Кон…
Председатель партии «Ауыл»: «новая Конституция отвечает зап…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]