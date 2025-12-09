Разрушить барьеры молчания

Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

В Усть-Каменогорске полицейские нашли необычный способ напомнить о чувствительной теме бытового насилия. Сотрудники разместили в крупном торговом центре открытую зону, где каждый мог остановиться, задать вопросы и получить ответы.

«Наши сотрудники вышли к горожанам с простой, но важной миссией: разрушить барьеры молчания, помочь разобраться в сложной проблеме, – рассказали в областном департаменте полиции. – Мы хотели напомнить каждому: никто не должен оставаться один на один с угрозой насилия».

Акцию приурочили к международной кампании «16 дней активных действий против гендерного насилия». Специалисты объясняли, как вовремя заметить тревожные сигналы, куда обращаться за помощью, какие существуют меры защиты. Общение проходило в свободной, доверительной атмосфере. Горожане получали буклеты с контактами кризисных центров и телефонами доверия.

Особую атмосферу создала стена поддержки: каждый мог написать несколько теплых слов тем, у кого сегодня непростой период. «Вы не одни», «Думай о себе, верь в себя», «Не бойся говорить» – из карточек с такими словами получилась картина надежды и поддержки.

«Смысл акции – донести до каждого, что о насилии нужно говорить, на помощь нужно решаться, – заключили в департаменте. – Каждый из нас может сделать шаг к тому, чтобы рядом стало безопаснее».

