Развёлся с женой и забрал детей на каникулы: новые подробности убийства троих детей отцом в Актау

Как выяснилось, дети вместе с мамой проживали в Атырау. Отец забрал двух дочерей и сына на каникулы.

Фото с места происшествия / Lada.kz

Недавно избранный депутат городского маслихата и директор медиахолдинга "Мангистау-Медиа" Гульмира Абишева на своей странице в Instagram поделилась новой информацией об инциденте с убийством троих маленьких детей собственным отцом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Lada.kz.

По словам Гульмиры Абишевой, ей стали известны некоторые подробности трагедии.

Как выяснилось, дети вместе с мамой проживали в Атырау. Отец забрал двух дочерей и сына на каникулы.

"Он расстался с женой, живут отдельно. Забрал детей на каникулы, и вот чем все закончилось. В соцсетях пишут, что он из нетрадиционного религиозного течения. Дети разведенных родителей, тех, кто придерживается деструктивных течений религии, должны быть под контролем. Должны проводиться опросы, так местные органы будут в курсе о нестабильной обстановке в семье ребенка и возможной угрозе", - высказалась Гульмира Абишева.

Депутат отметила, что психологам в школе запрещают проводить подобные опросы с детьми, так как многие родители не соглашаются на это и препятствуют общению специалистов с несовершеннолетними.

"Нужно позволить психологам работать с детьми, ведь дети обычно боятся или стесняются говорить о том, что происходит в их семьях. Но подобные опросы могли бы сподвигнуть ребенка рассказать о своих возможных проблемах и страхах", - добавила Гульмира Абишева.

Также она призвала правоохранительные органы и исполнительную власть вести работу с подобными семьями.

Соседи рассказали, что не знали и не видели в своем доме ранее подозреваемого.

Напомним, в доме № 46 в 27-м микрорайоне Актау найдены мёртвыми две девочки 2011 и 2014 годов рождения и мальчик 2016 года рождения. По подозрению в убийстве троих несовершеннолетних детей был задержан их отец. Позже в Сети появилось фото задержанного мужчины.