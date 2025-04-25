Развитие национальных традиций играет важную роль в популяризации языка
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На днях в Талгаре состоялся фестиваль «Тіл және рух», в котором приняли участие представители местных властей и общественности, педагоги, активисты этнокультурных центров. Как отметили спикеры, государственный язык, становясь инструментом межнационального общения, способствует сплочению общества, укреплению взаимопонимания между представителями разных этносов. С каждым годом все больше сограждан овладевают казахским, повсеместно растет спрос на его изучение.