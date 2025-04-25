Один из почетных гостей фес­тиваля ветеран-педагог Камнур Талимулы в интервью «Казахстанской правде» подчеркнул важность сохранения и передачи молодому поколению нацио­нальных традиций, обрядов и обычаев.

– На мой взгляд, нужно с ранних лет прививать молодежи любовь и уважение к казахской культуре, поэзии, музыке, а эти духовные ценности закладываются в семьях, – считает общест­венный деятель. – В народе говорят: «тәрбие – тал бесіктен», что означает «воспитание начинается с колыбели». Изучая с младенчества традиции и обычаи, дети познают историю народа, его душу, жизненные принципы. Сохранение культурного наследия способствует развитию языка, так как эти две категории взаимосвязаны.

По словам отличника сферы образования РК, знание казахского – главный признак патриотизма. К примеру, каждый ребенок, посещающий детский сад, знает наизусть гимн Республики Казахстан, тем самым отдает дань уважения Родине. А государственный язык – такой же символ страны, как и гимн, требует подобающего к себе отношения. Это главная национальная ценность и богатство любого народа.

Ныне, находясь на заслуженном отдыхе, Камнур Талимулы занимает общественный пост верховного бия Алматинской области (бас би). По его информации, сейчас практически во всех регионах республики созданы советы биев (билер кеңесі) – консультативно-совещательные органы при акиматах, которые на основе традиционного казахского права помогают решать различные споры между гражданами, не доводя их до суда.

– По сути, это возрождение древней казахской традиции, – поясняет аксакал. – Как известно, в старину в степи не было полиции, прокуроров, тюрем, все конфликтные вопросы решали бии, пользовавшиеся большим авторитетом у земляков. Одна из задач современных советов биев – формирование национальной идеологии, основанной на традициях, языке, менталитете, исторических корнях народа.

С мнением коллеги согласна другая участница форума – член Совета областной АНК Асылы Осман. По ее словам, важно не только дать ребенку хорошее образование, но и воспитать его в духе почитания национальных обычаев.

– К примеру, всем известно, что гостеприимство – уникальная черта, которая в крови у каждого казаха, – отмечает моя собеседница. – Издревле существует понятие «Құдайы қонақ» – «Богом присланный гость». Так вот эта традиция хлебосольства, отзывчивости и открытой души казахского народа наиболее ярко проявилась в суровые годы сталинских репрессий, когда казахи, сами живя впроголодь, делились последним куском хлеба с переселенными.

Асылы Алиевна знает, что говорит. В далеком 1944 году ее семью вместе с другими депортированными насильственно переселили с Кавказа в Тюлькубасский район Чимкентской области.

– Мне было тогда всего три года, с тех пор судьба навсегда связала меня с гостеприимной, щедрой землей Казахстана, – подчеркивает общественница. – На протяжении многих лет я пропагандирую государственный язык. Уверена, только посредством языка можно передать подрастающему поколению обычаи и традиции, а также культуру, историю, литературу. Это же касается и воспитания. Қазақ тілі – ключевой элемент национальной идентичности граждан. Он должен занять дос­тойное мес­то в нашем обществе.

Для этого, по мнению эксперта, необходимо активнее использовать язык в повседневной жизни, а также обеспечить высокий спрос на его изучение.

К слову, Асылы Алиевна – один из авторов-составителей толкового словаря казахского языка, изданного в десяти томах еще в 1986 году. Такого словаря нет ни у одного из других тюркских народов. Эксперт считает важным как можно скорее решить остро стоящую проблему развития государственного языка. Это гражданский долг и обязанность всех казахстанцев.

В рамках фестиваля «Тіл және рух» прошли выставка изделий декоративно-прикладного искусства, театрализованное представление, а также церемония награж­дения жителей Талгарского района, внесших весомый вклад в развитие казахского языка.

Среди награжденных – учитель истории одной из школ Талгара Кристина Гончарова. По ее словам, выучив государственный язык, она стала лучше понимать традиции казахского народа.

Кристина – выпускница казахского отделения факультета истории и права КазНПУ им. Абая. Знание қазақ тілі, говорит педагог, открывает большие перспективы для карьерного и творческого роста. Кроме того, оно рождает в каждом гражданине страны чувство сопричастности к ее истории, ответственности за ее будущее.