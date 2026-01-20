Об этом Касым-Жомарт Токаев сказал в ходе своего выступления на V заседании Национального курултая в Кызылорде, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Касым-Жомарт Токаев высказал свое видение относительно развития энергетики в стране.
«Правительство совместно с акиматом Павлодарской области планирует построить «ЦОД- долину» на базе энергетических мощностей Экибастузского бассейна. Неплохое предложение, посмотрим, насколько успешно оно будет реализовано. Мы должны заняться введением в строй новых энергетических мощностей, не дожидаясь окончания строительства атомных электростанций. Следует также иметь в виду, что дата-центры сопоставимы по энергозатратам с металлургическими комбинатами. Поэтому вопросы энергетической самодостаточности должны рассматриваться как важнейшая часть государственной политики», - сказал он.
По его словам, производство электроэнергии в Казахстане в объеме 123,1 миллиарда киловатт-часов явно недостаточно для успешного выполнения всех наших планов.
«Другими словами, конкурентные преимущества нашей страны должным образом не задействованы. Казахстан обладает колоссальными запасами угля – около 33 миллиардов тонн. При нынешнем уровне потребления запасов угля хватит на 300 лет. Ежегодная добыча превышает 110 миллионов тонн, что вывело нашу страну на передовые позиции в мире. Уголь – наш стратегический актив, его надо полностью использовать с применением новейших технологий для полной нейтрализации вредного воздействия на окружающую среду. Развитию угольной генерации нужно придать статус Национального проекта. Правительству поручается решить данный вопрос до 20 марта», - резюмировал Токаев.