Развивать аграрную науку

Глава государства был проинформирован о текущей деятельности Казахского агротехнического университета им. С. Сейфуллина, а также о состоянии и перспективах совершенствования аграрного образования и науки.

Отмечая достигнутые университетом успехи, Президент Казахстана поддержал предлагаемые подходы и подчеркнул, что без развития аграрной науки невозможен подъем сельского хозяйства.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений, сообщила пресс-служба Президента.