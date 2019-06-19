Развивать аграрную науку
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Глава государства был проинформирован о текущей деятельности Казахского агротехнического университета им. С. Сейфуллина, а также о состоянии и перспективах совершенствования аграрного образования и науки.
Отмечая достигнутые университетом успехи, Президент Казахстана поддержал предлагаемые подходы и подчеркнул, что без развития аграрной науки невозможен подъем сельского хозяйства.
В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений, сообщила пресс-служба Президента.