Разъяснение Конституционного Суда дает правовую определенность и снимает с повестки целый ряд вопросов – Олжас Бектенов

Правительство

На заседании Совета по улучшению инвестиционного климата под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова обсуждены вопросы укрепления взаимодействия между Правительством РК и международными деловыми кругами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Рассмотрены инвестиционные возможности в сферах цифровизации и искусственного интеллекта. Внимание уделено вступлению в силу новой Конституции РК и открывающихся перспективах для наращивания инвестиционного сотрудничества. 

«Наша с Вами встреча проходит в исторический для нашей страны момент. Казахстан под руководством Президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева вступил в совершенно новый этап своего развития. Принятая на общенациональном референдуме Конституция стала фундаментом планомерного продолжения масштабных реформ по построению Справедливого и Прогрессивного Казахстана. Сегодня продолжается поступательная перезагрузка всей правовой системы, нацеленная в том числе на последовательное и устойчивое развитие экономики», — отметил Олжас Бектенов.

Участников заседания СУИК проинформировали, что после вступления в силу нового Основного Закона, с 1 июля началось формирование новой государственно-политической модели. В частности, были назначены выборы в новый законодательный орган Курултай, создан Секретариат нового высшего консультативного органа – Қазақстан Халық Кеңесі. Также Конституционным Судом даны разъяснения по применению конституционной нормы об однократности сроков полномочий ряда высших должностных лиц: Президента, председателя и судей Конституционного Суда, председателя Верховного Суда и Генерального Прокурора.

«Конституционный Суд своим решением дал четкое однозначное толкование, что норма однократности распространяется только на лиц, назначенных или избранных на соответствующие должности после вступления в силу новой Конституции, то есть после 1 июля этого года. Внесение правовой определенности снимает с повестки целый ряд вопросов как для внутренней, так и для внешней аудитории. Думаю, что это позитивный сигнал и для инвесторов, которым важна устойчивость и предсказуемость политико-правовой системы», — подчеркнул Премьер-министр.

Руководитель Правительства Казахстана также отметил, что проводимые президентские реформы опираются на широкую общественную поддержку. Согласно последним социологическим опросам, более 87% граждан страны уверены, что Казахстан развивается в правильном направлении. Это говорит о том, что население видит ощутимые результаты проводимых масштабных преобразований. 

«Общественная поддержка политического курса является ключевым фактором дальнейшей успешной реализации президентских реформ. Таким образом, новая конституционная модель и устойчивый курс реформ служат прочной основой для дальнейшей модернизации нашей экономики, расширения международного партнерства и роста инвестиционной привлекательности Казахстана. Уважаемые коллеги, наше с вами сотрудничество в свете новой Конституции также выходит на новый этап развития. Уверен, что проводимые в стране политические и экономические преобразования дадут мощный импульс развитию долгосрочного и взаимовыгодного партнерства», — обратился к участникам СУИК Премьер-министр Олжас Бектенов.

На заседании рассмотрены процессы по развитию цифровизации и внедрению искусственного интеллекта, которые сегодня играют важную роль в конкурентоспособности стран в борьбе за инвестиции. 

В Казахстане 2026 год объявлен Президентом Годом цифровизации и ИИ. Так, в новой Конституции официально закреплены цифровые права граждан, утверждена Общенациональная стратегия Digital Qazaqstan до 2029 года, приняты Цифровой кодекс, Закон «Об искусственном интеллекте», Закон «О кибербезопасности». Одновременно внедряются современные регуляторные механизмы для доверенного трансграничного обмена данными, среди которых – Cloud First Policy и Data Embassy. В рамках флагманского проекта «Долина ЦОДов» Казахстан заключил соглашение с Firebird AI на $10 млрд по развитию ИИ-инфраструктуры. В целом Для оперативного решения вопросов бизнеса в данном направлении при Правительстве функционирует Цифровой штаб.

«Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым поставлена задача по построению полноценной цифровой страны. Цифровая трансформация и развитие ИИ для нас являются важным элементом устойчивого экономического роста, повышения эффективности государственного управления и качества жизни граждан. Мы высоко ценим вклад иностранных партнеров в укрепление делового климата страны. Правительство открыто к конструктивному диалогу с инвесторами во всех сферах для достижения взаимовыгодных результатов», — отметил Премьер-министр. 

В ходе заседания выступили исполнительный директор Американской торговой палаты в Казахстане Джефф Эрлих, Посол США в Казахстане Джули Стаффт и представители бизнеса.  Джули Стаффт отметила высокий уровень торгово-инвестиционного сотрудничества между странами, а также значимость открытого диалога между Правительством и бизнес-сообществом по вопросам цифрового регулирования, развития облачных технологий, обработки персональных данных и трансграничной передачи данных.

Предложения от международного делового сообщества озвучили партнер Baker McKenzie, член Совета Комитета по цифровизации AmCham Андрей Ёрш, руководитель отдела по государственной политике и взаимодействию с государственными органами по Центральной Азии, Армении и Монголии Apple Адильхан Копабаев, генеральный директор Siemens Kazakhstan Дияс Асанов, президент Honeywell в странах Центральной Азии Артур Нигматянов.

Представители компаний подняли вопросы практической реализации Цифрового кодекса, регулирования онлайн-платформ, развития публичных облачных решений, защиты персональных данных, кибербезопасности, применения искусственного интеллекта, цифровизации промышленных процессов и повышения регуляторной эффективности. 

Проводимую в данном направлении работу прокомментировали вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Гиззат Байтурсынов, а также первый вице-министр культуры и информации Канат Искаков. 

По итогам заседания Совета Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что Казахстан остается открытой и предсказуемой страной для долгосрочных инвестиций. Правительство намерено углублять цифровую трансформацию экономики страны и готово к дальнейшему взаимодействию с бизнес-сообществом по вопросам совершенствования цифрового регулирования, обеспечения безопасности пользователей, развития инновационной инфраструктуры и создания предсказуемых условий для инвесторов. Ответственным государственным органам поручено изучить и учесть в работе озвученные предложения и рекомендации. 

#Правительство #Бектенов #инвесторы

Популярное

Все
Деньги – почте, газеты – в никуда
Доверие как фундамент легитимности
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Оберегая важнейший ресурс
О недрах и не только
Конституционные основы политической трансформации
Позитив в тройном размере
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам нотариальной деятельности и юридической помощи
Сумасшедший камбэк Аргентины
Код степной государственности
Эффективное уголовное правосудие как часть национальной безопасности
Жива душа степи
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
«Мама, я плыву!»
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения об экономическом партнерстве между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Объединенными Арабскими          Эмиратами, с другой стороны
Закон Республики Казахстан Об охране почв
Указ Президента Республики Казахстан о назначении
Указ Президента Республики Казахстан о назначении
Главная ценность – человек
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Кабинетом Министров Кыргызской Республики о взаимном предоставлении в безвозмездное пользование зданий и земельных участков в городе Астане и городе Бишкеке для нужд Посольства Республики Казахстан в Кыргызской Республике и Посольства Кыргызской Республики в Республике Казахстан, а также резиденций Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Кыргызской Республике и Чрезвычайного и Полномочного        Посла Кыргызской Республики в Республике Казахстан
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Золотой овертайм в Семее
Легендарный баритон: звезда по имени Ермек Серкебаев
Токаев принял президента ЕБРР
Казахстан и Исламский банк развития расширяют стратегическое партнерство
Олжас Бектенов осмотрел новое здание Казахского национального университета спорта
Ночь – не время для детских прогулок
Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Беларуси
МВД: Потерпевшим от интернет-мошенничества возвращено 4,8 млрд тенге
Основа государственности и общественного согласия
Мощности увеличились в три раза
Для спасателей открыли современный фитнес-центр в Астане
В МЧС напомнили казахстанцам правила безопасности при угрозе селя
750 гвардейцев принесли военную присягу в Астане
Новые объекты военной инфраструктуры открыли в Актюбинской области
Подиум для всех
Документы по конституционной реформе переданы в Архив Президента
Мбаппе и Холанд раскачивают мундиаль
Перезагрузка «Астаны»
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Должников пора призвать к ответу
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
Когда спадет жара в Казахстане
От «тихой» промышленности до тяжелой индустрии
Где и когда посмотреть прямую трансляцию матча открытия ЧМ-2026
Новый этап изучения Улуса Джучи
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Строительство водовода от канала им. Сатпаева до столицы обсудили в правительстве
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе
Указ Президента Республики Казахстан
Плюс один новый завод в Казахстане
Казахстанские шахматистки улучшили позиции в мировом рейтинге
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы

Читайте также

Правительство выделило около 650 млн теңге на строительство…
Водный совет: Олжас Бектенов поручил акимам регионов усилит…
Премьер: Практика выдачи товарного газа энергоемким и низко…
Олжас Бектенов поручил внедрить еженедельный контроль за ст…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]