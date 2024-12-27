Реабилитационный центр для артистов впервые открыли в Казахстане

Театр,Культура
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Дана Аменова
корреспондент

«Астана Опера» продолжает задавать новые стандарты в театральной сфере

Фото: пресс-служба МКИ РК

Впервые в Казахстане при театре появился реабилитационный кабинет, где артисты и технический персонал смогут получать специализированную помощь для восстановления после физических нагрузок и травм, сообщает Kazpravda.kz

Инициатива реализована при поддержке Министерства культуры и информации РК и «Самрук-Қазына».

Театральное искусство требует полной самоотдачи. Каждый спектакль – это многомесячные репетиции, физические усилия и нагрузка, часто ведущие к профессиональным травмам. До недавнего времени артисты в Казахстане могли рассчитывать только на свои силы или обращались за помощью в клиники общего профиля.

Теперь, благодаря открытию реабилитационного кабинета, профессиональная помощь станет доступнее. Пространство кабинета оснащено современным оборудованием для восстановления мышц, снятия болевого синдрома и проведения различных процедур. Здесь же можно получить консультацию от специалиста реабилитолога, который знает, как помочь артистам быстрее вернуться к полноценной работе.

Открытие реабилитационного кабинета знаменует новый этап в жизни театра. «Астана Опера», известный своими масштабными постановками и высоким профессионализмом труппы, вновь стал примером инновационного подхода. Такой шаг подчеркивает уважение к труду артистов, а также служит напоминанием о том, что за блеском сцены стоят упорный труд, здоровье и самоотдача.

Теперь артисты театра смогут сосредоточиться на главном – творчестве, зная, что их здоровье находится в надежных руках. 

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