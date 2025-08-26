В среднем в полицию обращался каждый пятый петропавловец

Фото: пресс-служба МВД

Насколько распространено убеждение, что борьба с наркотиками — общее дело госорганов и населения? Чтобы узнать это, сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП СКО провели социальный эксперимент, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД

Проинструктированные полицейскими актеры разыгрывали на глазах у прохожих создание и поиск так называемых закладок, используя муляж обмотанного изолентой пакетика.

Стражи порядка отмечали, кто старается фиксировать происходящее на видео, обращается в полицию, а кто предпочитает пройти мимо.

«В среднем в полицию обращался каждый пятый петропавловец, причем преимущественно это были молодые люди. Конечно, результаты эксперимента нельзя считать точными. Его первоочередная цель — напомнить, что каждый человек способен внести вклад в борьбу с наркоманией и наркопреступностью», — сообщает начальник УПН ДП СКО Руслан Умбетов.

С начала года на телефон доверия УНП поступило 5 обращений, на номер УПН в WhatsApp — 9 обращений. По сообщениям на канал «102» в этом году было возбуждено 3 уголовных производства.

Также подполковник полиции Умбетов отметил, что в Петропавловске есть принципиальный борец за чистоту интернета — анонимный пользователь, который почти ежедневно присылает полицейским ссылки с рекламой интернет-магазинов по продаже наркотиков и объявления по набору наркокурьеров.

С марта он помог заблокировать свыше 70 ресурсов, которые могли втянуть молодежь в наркоманию и наркобизнес.

К сожалению, он отказывается раскрыть свое имя стражам порядка, хотя, по словам Руслана Умбетова, давно заслужил благодарственное письмо от полиции за принципиальность, неравнодушие и укрепление принципа «Закон и порядок».