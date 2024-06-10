«Реал» откажется от участия в Клубном чемпионате мира

Турнир пройдет в обновленном формате — вместо семи клубов в турнире примут участие сразу 32 команды.

«Клубы и игроки не будут участвовать в этом турнире. Один матч «Реала» стоит 20 млн евро, а они хотят дать нам эти деньги за весь турнир. «Реал», как и многие другие клубы, откажется от приглашения», — цитирует издание Анчелотти.