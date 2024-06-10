«Реал» откажется от участия в Клубном чемпионате мира
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Адема Ергали
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что клуб не будет принимать участия в Клубном чемпионате мира, который пройдет в 2025 году, передает Kazpravda.kz со ссылкой на sport24.ru
Турнир пройдет в обновленном формате — вместо семи клубов в турнире примут участие сразу 32 команды.
«Клубы и игроки не будут участвовать в этом турнире. Один матч «Реала» стоит 20 млн евро, а они хотят дать нам эти деньги за весь турнир. «Реал», как и многие другие клубы, откажется от приглашения», — цитирует издание Анчелотти.