«Реал» завоевал Суперкубок УЕФА

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«Реал» победил «Аталанту» (2:0) и завоевал Суперкубок УЕФА, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz

«Реал» выиграл Суперкубок УЕФА в шестой раз и установил рекорд — теперь он стал самым титулованным клубом в истории. Ранее он делил первое место по количеству выигранных трофеев с «Барселоной» и «Миланом» — по пять.

«Реал» также становился обладателем Суперкубка УЕФА в 2002, 2014, 2016, 2017 и 2022 годах.

Напомним, в прошлом сезоне «Реал» стал победителем Лиги Чемпионов, а «Аталанта» приняла участие в матче за Суперкубок УЕФА благодаря победе в Лиге Европы.