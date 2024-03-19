Реализация инициатив началась Свежий выпуск 19 марта 2024 г. 4:50 1 Лилия Сыздыкова Госсоветник Ерлан Карин провел совещание по вопросам реализации инициатив и поручений Президента, озвученных на III заседании Национального курултая. фото с сайта www.akorda.kz В совещании приняли участие заместитель Премьер-министра Тамара Дуйсенова, ответственные работники, руководители структурных подразделений Администрации Президента, министерств культуры и информации, науки и высшего образования, просвещения, туризма и спорта, внутренних дел, иностранных дел, обороны, а также Ассамблеи народа Казахстана, Казахстанского института стратегических исследований, Службы центральных коммуникаций при Президенте РК. В ходе совещания были предметно обсуждены вопросы организации работы центральных и местных государственных органов по практическому исполнению инициатив и поручений Президента. Государственный советник отметил, что Атырауская речь Президента определила новые концептуальные подходы государственной политики в культурно-гуманитарной и идеологической сферах. С целью реализации инициатив Главы государства уполномоченным государственным органам поручено во взаимодействии с Парламентом обеспечить своевременную и качественную разработку поправок в законодательство по усилению ответственности за производство наркотиков, о государственных наградах, ономастике, археологической деятельности и ряд других законопроектов. Также обсуждены подходы к подготовке комплексной программы по борьбе с лудоманией. Уполномоченным государственным органам поручено организовать системную работу по продвижению представленного Президентом перечня общенациональных ценностей в соответствии со специальным комплексным планом. #Атырау #Ерлан Карин #совещание #Национальный курултай