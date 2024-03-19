Реализация инициатив началась

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Лилия Сыздыкова

Госсоветник Ерлан Карин провел совещание по вопросам реализации инициатив и поручений Президента, озвученных
на III заседании Национального курултая.

фото с сайта www.akorda.kz

В совещании приняли участие заместитель Премьер-министра Тамара Дуйсенова, ответственные работники, руководители структурных подразделений Администрации Президента, министерств культуры и информации, науки и высшего образования, просвещения, туризма и спорта, внутренних дел, иностранных дел, обороны, а также Ассамблеи народа Казахстана, Казахстанского института стратегических исследований, Службы центральных коммуникаций при Президенте РК.

В ходе совещания были предметно обсуждены вопросы организации работы центральных и местных государственных органов по практическому исполнению инициатив и поручений Президента.

Государственный советник отметил, что Атырауская речь Президента определила новые концептуальные подходы государственной политики в культурно-гуманитарной и идеологической сферах.

С целью реализации инициатив Главы государства уполномоченным государственным органам поручено во взаимодействии с Парламентом обеспечить своевременную и качественную разработку поправок в законодательство по усилению ответственности за производство наркотиков, о государственных наградах, ономас­тике, археологической деятельности и ряд других законопроектов.

Также обсуждены подходы к подготовке комплексной программы по борьбе с лудоманией.

Уполномоченным государственным органам поручено организовать системную работу по продвижению представленного Президентом переч­ня общенациональных ценностей в соответствии со специальным комплексным планом.

#Атырау #Ерлан Карин #совещание #Национальный курултай

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