Реальность – эскалация конфликтов Свежий выпуск 490 По материалам открытых интернет-источников подготовил Дмитрий НОРКИН

Корейское противостояние

После вооруженного конфликта 1950–1953 годов КНДР и Южной Корее так и не удалось заключить мирный договор. Поэтому формально они до сих пор находятся в состоянии войны. Подтверждается это и реалиями: на полуострове то и дело возникают очаги напряженности.

Буквально на днях южнокорейцев заставили понервничать действия их северных соседей. Около 10 северокорейских десант­ных катеров на воздушной подушке вдруг оставили свой пункт базирования в Чолсане и направились на военно-морскую базу, расположенную примерно в 60 км к северу от линии, которая фактически является межкорейской границей в акватории Желтого моря.

Обстановка на Корейском полуострове обострилась в августе после того, как в демилитаризованной зоне в результате подрыва на мине погибли двое южнокорейских военнослужащих. Сеул возложил ответственность за этот инцидент на КНДР и развернул у демаркационной линии громкоговорители, с помощью которых ведется пропаганда против северокорейского режима.

Пхеньян потребовал прекратить «психологическую войну» и пригрозил атаковать устройства. Армии обеих стран сразу же были приведены в полную боевую готовность. При этом 20 августа стороны обменялись артиллерийскими ударами.

В тот же день Генштаб КНДР выдвинул Сеулу ультиматум, пригрозив военными действиями, если все средства для ведения психологической войны не будут ликвидированы в течение двух суток. Вчера стало известно о том, что два государства достигли договоренности о снижении уровня военного противостояния: Сеул прекратит вещание из громкоговорителей вдоль демилитаризованной зоны (ДМЗ), а Пхеньян выразит сожаление по поводу недавних инцидентов между ними.

Но как долго продлится это перемирие, не знает никто. Конфликт опасен тем, что одной из сторон, в случае опасности, может быть использовано ядерное оружие.



Неспокойный континент

В начале XXI века на первом месте по общему числу вооруженных конфликтов оказалась Африка, которую даже стали называть континентом конфликтов.

На севере континента сложная ситуация сохраняется в Алжире, где правительство ведет вооруженную борьбу с Исламским фронтом спасения, а также в Судане, войска которого сражаются с народами южной части государства, выступающими против насильственной исламизации. И в том, и в другом случаях количество воюющих измеряется десятками тысяч.

В Западной Африке правительственные войска выступают против оппозиционных вооруженных группировок в Сенегале и Сьерра-Леоне. В Центральной Африке непростая ситуация сложилась в Конго, Чаде, ЦАР. В Восточной – в Уганде, Бурунди, Руанде. В Южной – в Анголе и на Коморских островах.

Примером страны с затяжным конфликтом, который много раз то угасал, то вспыхивал с новой силой, может служить Ангола, где вооруженная борьба Национального союза за полную независимость государства (УНИТА) с правительством началась еще в 1966 году, а закончилась только в 2002-м. Длительный конфликт в Заире завершился победой оппозиции: в 1997-м название страны было изменено, и она стала называться Демократической Респуб­ликой Конго. Число погибших здесь в ходе гражданской войны достигло 2,5 млн человек.

А в ходе гражданской войны в Руанде, вспыхнувшей в 1994 году на межэтнической почве, людские потери превысили 1 млн человек, еще 2 млн граждан стали беженцами. Не устранены разногласия между Эфиопией и соседними Эритреей и Сомали.

Всего же, по имеющимся подсчетам, за послеколониальный период, то есть с начала 60-х годов, в ходе вооруженных конфликтов погибло более 10 млн африканцев. При этом политологи отмечают, что большинство таких конфликтов произошло в бедных и беднейших странах континента.

В настоящее время напряженность на значительной части территории Африки сохраняется. Конфликты, в том числе из-за природных ресурсов, вспыхивают с новой силой.



Нигерия и Судан

С 2002 года на территории Нигерии действует секта радикальных исламистов «Боко Харам», которая выступает за введение во всей стране норм шариата, несмотря на то, что только часть государства населена мусульманами. За последние пять лет адепты структуры вооружились и теперь регулярно совершают теракты, похищения и массовые казни.

Жертвами террористов становятся христиане и светски настроенные мусульмане. Руководство страны провалило переговоры с «Боко Харам» и пока не способно подавить группировку, которая контролирует уже целые регионы.

В некоторых нигерийских штатах уже год как введено чрезвычайное положение. В конце июля президент страны попросил финансовой помощи у международного сообщества: у армии слишком устаревшее и малочисленное вооружение, чтобы бороться с террористами. C апреля нынешнего года «Боко Харам» удерживает в заложниках свыше 250 школьниц, которые были похищены для выкупа или продажи в рабство.

Участниками же конфликта в Южном Судане стали племенной союз динка, племенной союз нуэр, миротворческие силы ООН и Уганда. Его суть в том, что в разгар политического кризиса в декабре 2013 года президент страны объявил, будто его бывший соратник и вице-президент попытался устроить в стране военный переворот.

Начались массовые аресты и беспорядки, которые впоследствии переросли в ожесточенные вооруженные столкновения между двумя племенными союзами: президент страны принадлежит к доминирующим в политике и составе населения нуэрам, а опальный вице-президент и его сторонники – к динкам, второй по численности народности государства.

Сегодня повстанцы контролируют крупные нефтедобывающие районы – основу экономики Южного Судана. ООН направила в эпицентр конфликта миротворческий контингент для защиты мирного населения. В стране было убито более 10 тыс. человек, а вынужденными беженцами стали 700 тыс. В мае враждующие стороны начали переговоры о перемирии, но бывший вице-президент и глава повстанцев признался, что не может полностью контро­лировать мятежников. Урегулирование конфликта затруднено и присутствием в стране войск соседней Уганды, которые выступают на стороне правительственных сил.



Территориальные претензии

Белиз, Гватемала, Колумбия, Венесуэла, Гайана – в Латинской Америке немало стран, претендующих на земли соседей.

По сравнению с другими регионами, здесь государства не испытывали масштабных последствий межгосударственных конфликтов: самая кровопролитная война в XX веке произошла в 1932–1935 годах между Парагваем и Боливией и унесла 100 тыс. жизней. Это одна из причин, почему в отличие от Европы в Латинской Америке не была сформирована система, по типу Ялтинской, о незыблемости границ и принципах мирного урегулирования.

Один из самых протяженных территориальных споров продолжается более 150 лет между Белизом и Гватемалой. Последняя претендует на территорию от реки Сарстун до реки Сибун общей площадью 12,8 тыс. кв. км, что составляет половину территории соседей.

Долгое время Белиз был предметом колониального соперничества между Испанией и Британией: до XVIII века на острове существовали английские поселения и действовали британские законы, однако Британия не заявляла о суверенитете над регионом. С 40-х годов XIX века Белиз неформально называли Британским Гондурасом. Лишь в 1862 году Британская империя официально объявила Британский Гондурас своей колонией, поставив во главе администрации назначаемого вице-губернатора вместо избираемого местными жителями суперинтенданта. Это пока тлеющая проблема, но она готова вспыхнуть в любой момент.



Подорван газопровод

Вчера информационные агентства мира сообщили, что группа террористов устроила взрыв на участке газопровода Баку – Тбилиси – Эрзурум в турецкой провинции Карс. Как сообщается, теракт устроили боевики Рабочей партии Курдистана (РПК).

Взрыв прогремел в понедельник поздно вечером на участке магистрали в уезде Сарыкамыш. В нападении участвовали около 20 боевиков. По данным местного телевидения, подача топлива по трубопроводу прекращена, ведется тушение огня. На место инцидента прибыли подразделения сил безопасности. Все прилегающие районы взяты под контроль жандармерии и военных. Сообщается о перестрелках с боевиками.

Напомним, что газопровод Баку – Тбилиси – Эрзурум (Южно-Кавказский трубопровод) был официально открыт 25 марта 2007 года. Диаметр трубопровода – 42 дюйма, протяженность составляет 970 км (442 км в Азербайджане, 248 км в Грузии и 280 км от грузинско-турецкой границы до Эрзурума). По Южно-Кавказскому трубопроводу планируется прокачивать газ, добываемый в рамках проекта Шах-Дениз.



Под огнем Дамаск и Алеппо

Также вчера пришло сообщение о том, что боевики обстреливают из минометов крупнейшие города Сирии, есть убитые и раненые. Местные ВВС и артиллерия уже нанесли удары по позициям, откуда велся огонь.

А начали боевики вооруженной группировки «Джейш аль-ислам» с того, что открыли ночью огонь из минометов по Джермане – восточному предместью Дамаска. Как передал информационный портал Сурия аль-Эн, ранения в результате обстрела получили 11 человек. Ранее были дважды произведены залпы по центральным районам сирийской столицы.

В полицейском управлении сообщили, что сначала на улицах города разорвалось свыше 40 реактивных снарядов, а затем еще 11. Погиб 3-летний ребенок, свыше 30 мирных граждан доставлено в больницы с ранениями. Состояние нескольких из них критическое. Повреждены многие дома, сгорело 9 автомобилей. Снаряды рвались в центре столицы – на Багдадской улице, в кварталах Мазраа, Адави, Кусур, Рукн-эд-Дин, Збалтани, Мухаджирин, а также в районах, где проживают христиане, в старинной части города – Баб-Тума и Баб-Шарки.

В Алеппо (360 км от Дамаска) в результате обстрела бандформированиями района Эль-Халидия, находящегося под защитой правительственных войск, погибли 8 мирных граждан. Среди них трое детей. Обстановка в северной столице ухудшается. Очевидцы передают, что на улицах Нил и Эс-Сабиль упало не менее 50 снарядов. Попытка боевиков прорвать оборонительные линии бойцов сирийской армии, впрочем, не удалась.



