Ребенку загипсовали руку после удара учителя в детсаду в Астане

В одном из детских садов города Астаны учитель настолько сильно одернула и ударила по руке девочку, что ребенку пришлось наложить гипс. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения, а затем в Сеть, сообщает Kazpravda.kz .

Фото: t.me/egovpress

В Астане учитель музыки одного из детсадов «напала на 5-летнего ребенка и повредила руку. Девочке наложили гипс», – говорится в Telegram-канале EGOV.PRESS.

14 декабря мать девочки написала заявление в полицию и потребовала наказать учителя музыки дошкольного учреждения, которая ударила ее 5-летнюю дочь по руке.

«В настоящее время ребенок проходит лечение, по окончании которого несовершеннолетней будут назначены соответствующие экспертизы, и дана правовая оценка действиям виновных лиц», – прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции столицы.