Ребенок выпал из автомобиля на повороте в Актау

Происшествие попало на запись видеорегистратора ехавшей рядом машины. Видео разместили на странице na dorogah_aktau в Instagram.

Малыш выпал из двери серой легковушки во время поворота на перекресток. На кадрах женщина бросается оказать помощь ребенку. К счастью, мальчик успел спастись и не попал под колеса общественного транспорта.

«Что за безолаберное отношение родителей к детям? Ни кресла, ни блока дверей! Таких надо всех прав лишать»

«Необходимы конские штрафы за перевозку детей без автокресел, соответствующих стандартам безопасности. Только такая мера подействует на родителей с «запасными» детьми — детей не жалко, а деньги, скорее всего, да», - пишут возмущенные подписчики.