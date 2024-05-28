Ребенок за рулем авто наехал на людей в Жезказгане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как оказалось, пятилетний мальчик снял ручник с тормоза автомобиля, пока не было рядом его родителей. Предположительно, машина покатилась и наехала на толпу людей, которые находились возле одного из городских ресторанов. На кадрах видно, что из автомобиля выбежали испуганные мальчик и женщина, которая сидела с пассажирской стороны.

На место ДТП оперативно прибыли полицейские.

«Факт ДТП зарегистрирован в полиции. В результате ДТП жертв нет. Тем не менее госпитализированы четыре пешехода, получившие различные телесные повреждения. Назначены соответствующие экспертизы. Установлено, что пятилетний мальчик, сидевший в автомобиле, снял ручник тормоза. В результате автомобиль самопроизвольным движением допустил наезд на пешеходов», – детализировали в правоохранительных органах.

Стало известно, что пострадавшие проходят амбулаторное лечение, один из них находится в медицинском учреждении.