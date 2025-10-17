Реестр товаропроизводителей заменит десятки справок в РК - вице-министр

Дана Аменова
специальный корреспондент

После регистрации производители получают доступ к личному кабинету

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Минпром совместно с АО «Центр электронных финансов» проводит тестирование прототипа Реестра казахстанских товаропроизводителей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

В тестировании прототипа Реестра КТП участвуют 36 предприятий. Реестр КТП  будет выполнять роль единого источника достоверных данных о национальных производителях. Для предприятий он представляет собой цифровой профиль, где собрана вся ключевая информация - регистрационные данные, сведения о помещениях и оборудовании, лицензиях, сертификатах, поставщиках и выпускаемой продукции и др.

После регистрации производители получают доступ к личному кабинету, где смогут в несколько шагов подать заявку на подтверждение статуса казахстанского товаропроизводителя, прикрепить необходимые сведения, включая видеофиксацию производственного процесса, подписать документы электронной подписью и отслеживать весь процесс в реальном времени. Система будет интегрирована с государственными базами данных «ГБД ЮЛ», «Е-лицензирование» и другими, что обеспечивает актуальность данных и снижает объём ручного ввода.

«Мы создаём систему, которая заменит десятки справок и будет подтверждать статус казахстанского производителя на основе реальных производственных данных. Это шаг к большей прозрачности и эффективности господдержки, – отметил вице-министр промышленности и строительства Республики Казахстан Олжас Сапарбеков.

По итогам тестирования разработчики проведут детальный анализ всех предложений и замечаний. После финальной доработки цифровой сервис запустят в промышленную эксплуатацию, и он станет площадкой для добросовестных и реальных производителей, подтверждающих своё производство и вклад в экономику страны.

