На избирательном участке №4 в Усть-Каменогорске с раннего утра идет активное голосование, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: kazpravda.kz

Особенное внимание уделяется лицам с ограниченными возможностями.

Так, председатель участковой комиссии референдума Нуржамал Садыкова рассказала о том, какие цифровые сервисы используются для обеспечения голосования лиц с ограниченными возможностями.

В частности, она отметила, что избирателям доступны онлайн-сервисы, позволяющие получить актуальную информацию, найти свой избирательный участок.

Всего по городу Усть-Каменогорск 245 810 человек. Онлайн-сервисами воспользовались 168 человек.