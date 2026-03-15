Референдум имеет историческое значение: глава кыргызского ЦИК о референдуме в Казахстане

Председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики Тынчтык Шайназаров посетил избирательный участок №117 в Астане и ознакомился с ходом конституционного референдума, сообщает Kazpravda.kz 

По его словам, в любой стране главным источником власти является народ, а свою волю граждане выражают через выборы и референдумы. В такие периоды люди определяют, каким они видят дальнейшее развитие своего государства.

Шайназаров отметил важность проходящего в Казахстане референдума, подчеркнув, что он может повлиять на дальнейшее развитие страны. Он напомнил, что в сентябре прошлого года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем Послании поднял вопрос конституционных изменений, и нынешний референдум является продолжением этой инициативы.

Наблюдатель также положительно оценил обстановку на участке. По его словам, граждане активно приходят на голосование, а атмосфера на участке спокойная и доброжелательная.

«Я некоторое время наблюдал за происходящим на участке. Уже сейчас видно, что людей приходит достаточно много. Точную явку назвать сложно, но активность заметна. Самое главное - у людей хорошее настроение, чувствуется даже праздничная атмосфера. К вечеру, когда будут подведены итоги, можно будет дать окончательную оценку», — сказал он.

Он также сообщил, что из Кыргызстана для наблюдения за референдумом прибыла делегация из 18 человек. Шесть наблюдателей работают в Астане, еще 12 - в регионах Казахстана, граничащих с Кыргызстаном.

Отдельно наблюдатель отметил техническую и организационную подготовку участка.

«У каждой страны есть свои особенности проведения голосования. Техническое оснащение может отличаться, но самое главное - обеспечить гражданам возможность свободно проголосовать. Сегодня мы увидели, что тайна голосования полностью соблюдается, нет скопления людей и беспорядка - всё организовано на хорошем уровне», — сказал он.

По словам Шайназарова, это его первый визит в Астану. Он отметил, что во время поездки получил возможность не только наблюдать за проведением референдума, но и обменяться опытом.

#наблюдатели #голосование #Кыргызстан #референдум

