Референдум по строительству АЭС: где астанчане смогут узнать о своем избирательном участке

Столица , АЭС
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Дана Аменова
корреспондент

6 октября в Казахстане состоится общереспубликанский референдум по строительству АЭС в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

У жителей столицы есть возможность получить информацию о своем избирательном участке посредством нескольких источников, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой акимат Астаны

Городской акимат предоставляет возможность получать сведения о своем избирательном участке в режиме реального времени. Сделать это можно следующими способами:

- На официальном веб-сервисе: https://referendum.astana.kz/
- Через чат-бот в Telegram: https://t.me/referendum_astana_bot 
- Через единый контакт-центр iKomek, по телефону 109.   

Напомним, выступая с Посланием к народу Казахстана на совместном заседании палат парламента, Касым-Жомарт Токаев озвучил дату проведения референдума по строительству АЭС в Казахстане.

Глава государства распорядился возложить организацию и проведение республиканского референдума на Центральную избирательную комиссию, а также на территориальные и участковые избирательные комиссии, выполняющие функции территориальных и участковых комиссий.

Также недавно в ЦИК назвали общую сумму расходов на проведение референдума, которая составляет 15,5 млрд тенге. 

 

 

 

#голосование #участок #АЭС #референдум #астанчане

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