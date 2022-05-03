Референдум – реальное воплощение принципа «слышащее государство»

Глава государства предложил провести референдум по изменениям, которые вносятся в Основной закон страны.

Как отметил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации», прогресс страны и масштабные социально-экономические преобразования невозможны без политической модернизации и дальнейшей демократизации страны.

Важно отметить, что изменения в Конституцию содержат важные политические реформы, которые демонстрируют приверженность к демократическим преобразованиям. По сути, нововведения являются импульсом в развитии новой модели государственности – Нового Казахстана и станут предметом принятия важного решения самими гражданами Казахстана на республиканском референдуме.

Согласно Конституционному закону «О республиканском референдуме», организация и проведение референдума осуществляются открыто и гласно. Граж­данам, общественным объединениям Республики Казахстан гарантируется право выражать свое мнение по вопросам, вынесенным на референдум.

Хотелось бы отметить, что взвешенность и настойчивость в осуществлении наших общих целей, открытость к новому и уважение достигнутого отвечают нашим национальным интересам и непременно будут способствовать развитию во благо всего народа Казахстана.