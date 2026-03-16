Казахстанцы продемонстрировали высокую гражданскую активность на общенациональном референдуме. Об этом на брифинге, посвященном итогам общественного наблюдения за ходом общенационального референдума по вопросу принятия новой Конституции, сообщила заместитель директора Департамента политической работы партии AMANAT Гульнар Нурахметханова.

По ее словам, прошедший референдум стал важным общественно-политическим событием, в ходе которого граждане получили возможность выразить свое мнение относительно будущего страны, сообщает Kazpravda.kz

Она отметила, что партия AMANAT в период этой политической кампании провела широкомасштабную работу, направленную на обеспечение высокого уровня гражданской ответственности и общественного контроля.

По данным наблюдателей, в целом голосование прошло открыто и организованно. При этом были зафиксированы отдельные незначительные инциденты. В частности, в некоторых случаях граждане пытались мешать процессу голосования, встречались отдельные технические или организационные недочеты, а также ситуации, когда создавались помехи работе комиссий.

Однако, как подчеркнула Гульнар Нурахметханова, эти случаи носили единичный характер.

«Эти инциденты не повлияли на общий ход голосования. Большинство замечаний были связаны с техническими моментами или человеческим фактором и не носили системного характера», - сказала представитель партии.

Она также отметила заметный рост политической активности граждан. По ее словам, если сравнивать с ситуацией пятилетней или десятилетней давности, можно уверенно говорить о том, что политическая активность населения значительно выросла, а политическая культура общества постепенно формируется.

Прошедший референдум стал тому подтверждением. Граждане активно приходили на участки, нередко целыми семьями, многие – в праздничном настроении. В некоторых местах фиксировались очереди, что свидетельствовало о высокой вовлеченности людей в процесс голосования.

Особую атмосферу на участках создавали и сами избиратели. Некоторые приходили в национальной одежде, исполняли музыкальные номера, тем самым превращая день голосования в по-настоящему общественное событие.

По словам Гульнар Нурахметхановой, все это свидетельствует о том, что казахстанцы неравнодушны к будущему своей страны и активно проявляют гражданскую позицию. Высокую активность избирателей фиксировали и наблюдатели, которые делились своими наблюдениями и публикациями в социальных сетях.